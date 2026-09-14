مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: چهار قطعه از پرندگان کمیاب و در معرض خطر «شاهین بحری» که توسط قاچاقچیان حیات وحش برای فروش غیرقانونی و احتمالا خروج از کشور صید شده بودند، کشف و توقیف شد. متخلفان این پرونده نیز جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  فرزاد زندی ادامه داد: طبق بررسی‌های اولیه، قاچاقچیان برای جلوگیری از پرواز و فرار این پرندگان در مسیر انتقال به مقصد، از روش‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی استفاده کرده بودند؛ به طوری که ناحیه دم، دمگاه وشاه پر‌های این پرندگان را با باند پیچی محکم بسته بودند و حتی پلک‌های ناحیه چشم آنها را با بخیه بسته‌بندی کرده بودند تا توانایی دید و حرکت را از آنها سلب کنند.

وی افزود: این اقدام غیرانسانی و جرم سنگین قاچاق حیات وحش، با همکاری مقتدرانه نیرو‌های انتظامی شهرستان دیواندره متوقف شد. این گونه از پرندگان شکاری نقش حیاتی در توازن زیست‌محیطی دارند و هرگونه آسیب به آنها، خلل در زنجیره غذایی طبیعت ایجاد می‌کند.

وی تصریح کرد: این پرندگان بلافاصله تحت نظر کارشناسان و دامپزشکان قرار گرفتند. پس از انجام معاینات پزشکی دقیق و حصول اطمینان از سلامت کامل، توانایی پرواز و توانایی شکار آنها در زیستگاه طبیعی، این پرندگان در محل مقتضی رهاسازی خواهند شد. همزمان، پرونده متخلفین نیز به دقت تنظیم و جهت پیگیری جدی و برخورد قانونی، به مراجع قضایی تحویل داده شده است.

قاچاق پرندگان شکاری، به ویژه شاهین‌ها و بالابان‌ها، یکی از تهدیدات اصلی برای اکوسیستم‌های کشور و استان به شمار می‌آید. این پرندگان که به دلیل سرعت و ویژگی‌های منحصر‌به‌فردشان در بازار‌های منطقه (به‌ویژه کشور‌های حوزه خلیج فارس) خرید و فروش می‌شوند، همه‌ساله در فصل مهاجرت در زیستگاه‌های گونه مورد هجوم و زنده گیری سودجویان قرار می‌گیرند.

زنده‌گیری و قاچاق این گونه‌های ارزشمند، تعادل زنجیره غذایی را برهم می‌زند و نسل آنها را در خطر انقراض جدی قرار داده است که لازم است علاوه بر تشدید برخورد‌های قضایی و افزایش جرایم نقدی، فرهنگ‌سازی و آموزش جوامع محلی برای حفاظت از این پرندگان و جلوگیری از خروج سرمایه‌های زیستی کشور مد نظر قرار گیرد. مدیریت و حفاظت از گونه‌های کمیاب در مناطق حفاظت‌شده کردستان، همواره از اولویت‌های اصلی اداره‌کل حفاظت محیط زیست این استان بوده و برخورد با قاچاقچیان حیات وحش با برخورد قانونی قاطع، دنبال می‌شود.

منبع محیط زیست استان 

برچسب ها: کردستان ، محیط زیست ، کشف
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