باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرکل پست لرستان از فعالیت ۶۷۵ فروشگاه اینترنتی در استان خبر داد و گفت: از مجموع فروشگاه‌های ثبت‌شده، تنها ۱۵۴ مورد فعال هستند؛ موضوعی که بیانگر ظرفیت قابل توجه لرستان در حوزه تجارت الکترونیک و در عین حال ضرورت توجه جدی‌تر به موانع پیش روی کسب‌وکار‌های آنلاین است.

امینی‌فرد با تشریح وضعیت فروشگاه‌های اینترنتی استان، اظهار کرد: در حال حاضر ۶۷۵ فروشگاه اینترنتی در لرستان وجود دارد که از این تعداد، ۱۵۴ فروشگاه به‌صورت فعال در حوزه تجارت الکترونیک فعالیت می‌کنند.

ظرفیت مغفول تجارت الکترونیک در لرستان

توسعه تجارت الکترونیک طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مسیر‌های رونق اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و گسترش بازار فروش محصولات تبدیل شده است. در این میان، فروشگاه‌های اینترنتی می‌توانند با عبور از محدودیت‌های جغرافیایی، محصولات تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محلی را به بازار‌های گسترده‌تری در سراسر کشور معرفی کنند.

با این حال، آمار اعلام‌شده از سوی مدیرکل پست لرستان نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از فروشگاه‌های اینترنتی موجود در استان، در حال حاضر فعالیت مستمر ندارند. این وضعیت می‌تواند ضرورت بررسی چالش‌های کسب‌وکار‌های آنلاین، حمایت از فعالان این حوزه و فراهم کردن زمینه برای بازگشت فروشگاه‌های غیرفعال به چرخه اقتصادی را برجسته کند.

نقش پست در توسعه کسب‌وکار‌های آنلاین

شبکه پستی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تجارت الکترونیک، نقش مهمی در انتقال کالا از فروشنده به مشتری و تسهیل فرآیند خرید‌های اینترنتی ایفا می‌کند. توسعه خدمات پستی و بهبود فرآیند ارسال مرسولات می‌تواند به افزایش اعتماد مشتریان، کاهش هزینه‌های توزیع و تقویت فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی کمک کند.

در استان لرستان نیز وجود صد‌ها فروشگاه اینترنتی، ظرفیت مناسبی برای گسترش همکاری میان کسب‌وکار‌های آنلاین و شبکه پستی فراهم کرده است؛ ظرفیتی که در صورت فعال شدن بخش بیشتری از این فروشگاه‌ها، می‌تواند به افزایش حجم مبادلات، حمایت از تولیدکنندگان و رونق اقتصادی استان منجر شود.

فعال نبودن ۵۲۱ فروشگاه از مجموع ۶۷۵ فروشگاه اینترنتی استان، ضرورت شناسایی دلایل کاهش فعالیت این کسب‌وکار‌ها را مطرح می‌کند. مشکلات مربوط به تأمین کالا، بازاریابی، رقابت در بازار، هزینه‌های ارسال، اعتماد مشتریان و زیرساخت‌های فنی، از جمله موضوعاتی هستند که در بررسی وضعیت کسب‌وکار‌های اینترنتی مورد توجه قرار می‌گیرند؛ البته درباره علت غیرفعال بودن این فروشگاه‌ها، در اظهارات منتشرشده از مدیرکل پست لرستان توضیحی ارائه نشده است.

بررسی دقیق وضعیت فروشگاه‌های غیرفعال و ارائه حمایت‌های هدفمند می‌تواند زمینه بازگشت بخشی از این کسب‌وکار‌ها به بازار را فراهم کند. همچنین آموزش صاحبان کسب‌وکار، تسهیل دسترسی به خدمات تجارت الکترونیک و تقویت زیرساخت‌های ارسال کالا، از اقداماتی است که می‌تواند به پایداری فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی کمک کند.

آمار ۶۷۵ فروشگاه اینترنتی در لرستان، نشان‌دهنده شکل‌گیری بستر اولیه تجارت آنلاین در استان است؛ اما فعال بودن تنها ۱۵۴ فروشگاه، فاصله میان ظرفیت موجود و فعالیت واقعی این بخش را نشان می‌دهد.

توسعه تجارت الکترونیک در لرستان نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، فعالان حوزه فناوری و شبکه پستی است تا فروشگاه‌های اینترنتی بتوانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، سهم بیشتری در بازار‌های داخلی و ملی به دست آورند.