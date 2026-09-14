باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری صبح امروز در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان فارس که با ۹ دستور کار برگزار شد، بازگشایی مدارس را رویدادی فراتر از امور درونسازمانی آموزش و پرورش برشمرد و ایفای نقش مسئولانه تمام دستگاههای اجرایی را در این مسیر ضروری خواند.
رئیس شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به اهمیت ماه مهر به عنوان تداعیگر امید و جنبوجوش در جامعه، بازگشایی مدارس را در ایجاد نشاط اجتماعی اثرگذار دانست.
امیری با اشاره به شرایط خاص پیشآمده در سالهای اخیر برای دانشآموزان، به ویژه آسیبهای ناشی از زیست در فضای پرتنش، لزوم تدوین برنامههای نشاطآور را پیش از آغاز رسمی دروس یادآور شد و گفت: مدارس نباید برای دانشآموزان، بهویژه کلاساولیها، محیطی زمخت یا سختگیرانه باشد بلکه با برنامههای مناسب، آثار روانی شرایط دشوار گذشته را از ذهن کودکان زدود و فضایی جذاب برای آنان فراهم کرد.
او با اشاره به گزارشهای دریافتی از اولیای دانشآموزان درباره دریافتهای غیرمتعارف تحت عنوان «کمک به مدارس» و تغییرات مکرر در پوشش دانشآموزان، خواستار نظارت جدی بر این موارد شد.
امیری با انتقاد از برخوردهای سلیقهای در مدارس، عنوان کرد: مردم در شرایط اقتصادی دشواری قرار دارند و نباید آنان را برای تهیه لباسهای جدید یا هزینههای جاری تحت فشار گذاشت.
استاندار فارس افزود: سیاستهای آموزش و پرورش نباید با سلایق فردی در مدارس تداخل پیدا کند؛ بنابراین لازم است سازوکاری متمرکز و شفاف برای وجوه خودیاری طراحی شود تا از این وضعیت پراکنده و سلیقهای خارج شد.
رئیس شورای آموزش و پرورش استان، توزیع عادلانه معلمان و امکانات آموزشی را دیگر محور کلیدی در این جلسه خواند و گفت: توزیع متوازن نیروی انسانی کارآمد، به ویژه توجه به مناطق کمبرخوردار و نواحی آموزشی که نیاز بیشتری به تقویت دارند، در اولویت است. کیفیت آموزش نباید در هیچ نقطهای از استان، قربانی کمبود معلم یا امکانات شود.
امیری همچنین با اشاره به سند تحول بنیادین و لزوم توجه به مهارتآموزی در هنرستانها، از تقویت مدارس دولتی و نظارت دقیق بر شهریه مدارس غیرانتفاعی سخن گفت.
او با یادآوری بر لزوم ارتقای سواد رسانهای والدین برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نوپدید، از مدیران کل مربوطه خواست تا با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، از جمله مولدسازی داراییها و اجرای ماده ۵، رفع موانع پیش روی نهضت توسعه عدالت آموزشی و ساخت مدارس را تسریع کنند.
استاندار فارس همچنین از زحمات تمامی دستاندرکاران آموزش و پرورش استان برای تدارک برنامههای بازگشایی مدارس قدردانی کرد و هماهنگی دستگاههای اجرایی با اداره کل آموزش و پرورش را کلید اصلی موفقیت در آیین بازگشایی مدارس در ماه مهر دانست.
منبع: استانداری فارس