باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - بهزاد اکبری، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: توسعه زیرساختها و افزایش ظرفیت شبکه ارتباطی کشور در دو سال گذشته با هدف تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و افزایش پایداری ارتباطات انجام شده و راهاندازی شبکه بحران نیز امکان تداوم خدمات حیاتی کشور در شرایط بحرانی را تقویت کرده است.
اکبری با اشاره به جایگاه شرکت ارتباطات زیرساخت در اکوسیستم دیجیتال کشور اظهار کرد: ارتباطات بیناستانی و بینالملل در بخش صوت و داده بر عهده این شرکت است و شبکهای با بیش از ۴۰۰ مرکز و ایستگاه و بیش از ۸۶ هزار کیلومتر در سراسر کشور در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت قرار دارد.
وی افزود: در دو سال گذشته، توسعه زیرساختها و افزایش ظرفیت شبکه در همه لایهها در اولویت قرار گرفت و پروژههای متعددی در این زمینه تعریف و اجرا شد که بخشی از آنها در هفته دولت با حضور رئیسجمهور به بهرهبرداری رسید و بخش دیگری نیز حداکثر تا یک سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: توسعههای مورد نیاز شرکت ارتباطات زیرساخت برای پشتیبانی از اهداف برنامه هفتم توسعه اجرایی شده است و در همین راستا ظرفیت شبکه IP کشور بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
اکبری گفت: علاوه بر افزایش ظرفیت، فناوری شبکه نیز بهطور کامل متحول شده و شبکه کشور به سمت فناوریهای مبتنی بر نرمافزار و اتوماسیون حرکت کرده است.
وی با اشاره به توسعه شبکه تبادل ترافیک داخلی و شبکه انتقال افزود: در این بخشها نیز پروژههای توسعهای در حال اجراست و ظرفیت شبکه انتقال تا پایان سال افزایش قابل توجهی خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به تجربه جنگ ۱۲روزه اظهار کرد: از نخستین روز آغاز جنگ، پروژه «شبکه بحران» با هدف جلوگیری از اختلال در خدمات حیاتی کشور در صورت آسیبدیدن سایتهای حساس شبکه آغاز شد و این پروژه در جریان جنگ نیز ادامه یافت و تکمیل شد.
اکبری افزود: ارتباطات صوتی، تراکنشهای بانکی، خدمات لجستیکی و سایر خدمات حساس دیجیتال از جمله سرویسهایی هستند که باید در شرایط بحرانی تداوم داشته باشند و شبکه بحران با هدف حفظ این خدمات ایجاد شده است.
وی همچنین از توسعه مسیرهای بینالمللی شبکه خبر داد و گفت: برای مدیریت بهتر قطعی لینکهای بینالملل و مقابله با حملات سایبری، مسیرهای ارتباطی کشور به خارج توسعه یافته و بخشی از این طرح حدود یک ماه پیش به بهرهبرداری رسیده است.
اکبری ادامه داد: حضور ایران در نقاط مهم تبادل ترافیک جهان نیز توسعه خواهد یافت تا شبکه بینالمللی کشور از مسیرهای متنوعتر و پایدارتر برخوردار باشد.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به ظرفیت ژئوپولیتیکی ایران در منطقه گفت: استفاده از ظرفیت شبکه و موقعیت جغرافیایی کشور برای ترانزیت داده میان کشورهای همسایه و سایر کشورها در دستور کار قرار گرفته و این موضوع دستاوردهای قابل توجهی برای کشور داشته است.
وی افزود: فروش ترانزیت داده در دو سال گذشته حدود ۱۰۰ درصد نسبت به ابتدای دولت چهاردهم افزایش یافته و درآمد حاصل از این بخش به پرداخت بدهیهای انباشته ارزی شرکت کمک کرده است.
اکبری تأکید کرد: با وجود افزایش هزینهها و تحولات ارزی، از ابتدای دولت چهاردهم تعرفه پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت افزایش نیافته است.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت همچنین درباره توسعه فیبرهای دریایی گفت: ایران در سالهای گذشته در بسیاری از پروژههای فیبر بینالمللی منطقه حضور نداشته است، اما در دو سال گذشته تلاش شده با مذاکره با کنسرسیومها، کشورها و اپراتورهای منطقه، زمینه مشارکت ایران در پروژههای جدید فراهم شود.
وی افزود: توافقهایی برای اجرای چهار تا پنج پروژه فیبر دریایی در خلیج فارس انجام شده بود که به دلیل وقوع جنگ متوقف شد و امیدواریم پس از بازگشت شرایط به حالت عادی، این پروژهها با جدیت دنبال شوند.
اکبری با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران اظهار کرد: مسیر ایران میتواند بهعنوان یک مسیر آلترناتیو برای ارتباطات منطقه و اتصال آسیا به اروپا مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: وابستگی بخش قابل توجهی از ارتباطات آسیا و اروپا به مسیر دریای سرخ، اهمیت ایجاد مسیرهای جایگزین را افزایش داده است و ایران میتواند با توسعه زیرساختهای ارتباطی خود، نقش مؤثری در ایجاد مسیرهای پایدار ارتباطی در منطقه ایفا کند.
معاون وزیر ارتباطات در ادامه از برنامه این شرکت برای تغییر مدل کسبوکار خبر داد و گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت در گذشته عمدتاً بر فراهمکردن ارتباطات زیرساختی متمرکز بوده، اما ظرفیتهای موجود میتواند این شرکت را به تأمینکننده گستردهتری برای زیرساختهای دیجیتال کشور تبدیل کند.
اکبری افزود: استفاده از مدلهای جدید سرمایهگذاری از جمله مشارکت عمومی و خصوصی و همچنین توسعه خدمات زیرساختی برای بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به ظرفیت ایجادشده در قطبهای مراکز داده گفت: در قطبهای پیام، مشهد و اصفهان زیرساختهای ارتباطی مورد نیاز برای سرمایهگذاری فراهم شده و سرمایهگذاران حوزه مراکز داده میتوانند از خدمات شرکت ارتباطات زیرساخت استفاده کنند.
اکبری خاطرنشان کرد: توسعه خدمات ارزش افزوده با مشارکت بخش خصوصی نیز در دستور کار قرار دارد و چند خدمت جدید شرکت ارتباطات زیرساخت طی دو ماه آینده رونمایی خواهد شد.