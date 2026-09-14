سران اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی امروز با امضای بیانیه‌ای از دولت انگلیس خواهند خواست حق برگزاری همه‌پرسی درباره استقلال آنها را به رسمیت بشناسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سران دولت‌های اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی قصد دارند امروز دوشنبه بیانیه مشترکی را امضا کنند که در آن از لندن خواسته شده است به این سه منطقه حق برگزاری همه‌پرسی در مورد استقلال خود را بدهد.

قرار است این بیانیه روز دوشنبه در جریان نشست نمایندگان این مناطق با ریشه سلتی که در کاردیف، پایتخت ولز برگزار می‌شود، امضا شود.

در بیانیه مطبوعاتی مشترکی که پیش از اجلاس منتشر شد، سران دولت‌ها از قصد خود برای بحث در مورد تقویت همکاری و پیشبرد «تغییر قانون اساسی» خبر دادند، اصطلاحی که به افزایش خودمختاری یا استقلال کامل اشاره دارد.

سران دولت گفتند که از دولت انگلیس خواهند خواست تا تغییرات قانون اساسی در ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی را آماده، برنامه‌ریزی و تسهیل کند.

شرکت‌کنندگان در این اجلاس همچنین درباره مشارکت در حوزه‌های اقتصاد، انرژی و همکاری‌های بین‌المللی، از جمله با کشور‌های همسایه اروپایی، گفت‌و‌گو خواهند کرد.

دفتر نخست وزیر انگلیس پیش از این اعلام کرده بود که نخست وزیر در ماه اکتبر، در بحبوحه درخواست‌ها برای استقلال در مناطق خودمختار، نشستی با اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی برگزار خواهد کرد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: استقلال اسکاتلند ، ایرلند شمالی ، دولت انگلیس
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