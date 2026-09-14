باشگاه خبرنگاران جوان - عطا حسن‌پور اظهار کرد: تپه چیا موره واقع در روستای کرم‌آباد بخش مرکزی شهرستان دلفان، یکی از آثار شاخص تاریخی و فرهنگی این شهرستان است که در سال ۱۳۸۱ با شماره ۷۱۵۳ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی افزود: این اثر تاریخی در بطن بافت مسکونی روستای کرم‌آباد قرار گرفته و متأسفانه طی سال‌های اخیر با ساخت‌وساز‌های متعددی بدون اخذ مجوز از اداره میراث فرهنگی مواجه شده است که در همین راستا، چندین پرونده قضایی در شهرستان برای صیانت از این میراث ارزشمند تشکیل شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت حفاظت از مواریث تاریخی و فرهنگی و همچنین با هدف احترام به حقوق عامه مردم شهرستان دلفان و کاهش تشکیل پرونده‌های قضایی، اداره‌کل میراث فرهنگی استان تصمیم به تعیین حریم قانونی این اثر گرفته است.

حسن‌پور تصریح کرد: با تعیین حریم قانونی تپه چیا موره، حدود دقیق عرصه و حریم این اثر مشخص خواهد شد و این اقدام می‌تواند مبنای مناسبی برای حفاظت، مدیریت و جلوگیری از تعرض‌های احتمالی به محدوده اثر باشد.

وی گفت: در همین راستا، یک تیم مجرب باستان‌شناسی به سرپرستی دکتر اعتمادی در شهرستان مستقر شده و عملیات کاوش و بررسی‌های تخصصی برای تعیین حریم تپه چیا موره را در حال انجام دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان ضمن قدردانی از مردم فهیم و مهمان‌نواز روستای کرم‌آباد، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا، خواستار همکاری و همراهی آنان با تیم باستان‌شناسی تا پایان عملیات کاوش شد.

حسن‌پور تأکید کرد: همکاری مردم و مسئولان محلی در اجرای این عملیات، نقش مهمی در حفاظت از این اثر ارزشمند تاریخی و فرهنگی و تعیین دقیق محدوده قانونی آن خواهد داشت.

منبع: روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان لرستان



