باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین رحیمی روز دوشنبه در قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با جرایم اقتصادی در رشت اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف ما برخورد با کسانی است که می خواهند درنظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند چون مبحث قاچاق کالا باعث بیکاری ده‌ها هزار کارگر و همچنین تعطیلی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی می شود.

وی با اشاره به اینکه روزی ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت در کشور قاچاق می شود، افزود: در پنج ماهه نخست امسال ۱۳۷ میلیون لیتر انواع قاچاق سوخت را در کشور کشف کردیم ضمن اینکه در مبارزه با قاچاق دارو موفق شدیم در همین مدت بالغ بر ۷۹ میلیون قلم انواع قاچاق دارو را کشف کنیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد: یکی دیگر از اولویت های ما برخورد د با رمز ارز و ماینر ها است که در پنج ماهه نخست امسال پلیس امنیت اقتصادی با انهدام دهها مزرعه ماینر موفق به کشف ۹ هزار و ۸۴۶ دستگاه ماینر شد.

سردار رحیمی بیان کرد: در مبارزه با قاچاق کالا نیز، با پلمب ۲۹۰ انبار کالای احتکاری و تشکیل بالغ بر چهار هزار پرونده حدود ۷۳۴ میلیون انواع کالای احتکاری را کشف کردیم و در مبارزه با پرونده‌های ارزی نیز، چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو را به بانک مرکزی و بانک های عامل برگرداندیم.

وی به برخورد جدی با تراستی ها هم اشاره و بیان کرد: در بحث برخورد با تراستی ها یکی از بزرگترین بدهکاران تراستی را دستگیر کردیم و اقدام بعدی ما دستگیری ۱۳ نفر دیگر است ضمن اینکه برای ۱۵ نفر نیز اعلام قرمز کیفری صادره شده تا آنان نیز دستگیر شوند.