علی رضا بیرانوند بالاخره قرار است برای خدمت سربازی اعزام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به اینکه سردار رادان فرمانده انتظامی کل کشور یکشنبه شب اعلام کرد که علی رضا بیرانوند دروازهبان ملیپوش تیم فوتبال تراکتور مشمول قانون «سرباز قهرمان» نمیشود، این بازیکن از ابتدای مهر به عنوان سرباز شناخته میشود و باید فعالیت خود را در یک تیم نظامی ادامه دهد.
تیمهای نیروی زمینی، فجر سپاسی و ملوان تیمهایی هستند که مجاز به جذب سرباز در تیم فوتبال خود هستند لذا از بین این ۳ تیم بیرو باید در یکی از تیمها مشغول شود.
شنیدهها حاکیست بیرانوند تمایل دارد تا پایان دوران سربازی در تیم فجر سپاسی حضور داشته باشد و از طرفی مدیر عامل فجر سپاسی اعلام کرده است از نیم فصل به این بازیکن نیاز دارد و در این موقعیت فقط میتواند در کنار تیم تمرین کند.
اگر بیرانوند بخواهد در شرایط مسابقه قرار داشته باشد باید تیم ملوان یا نیرو زمینی را هم مد نظر داشته باشد، اما طبق شواهد تیم ملوان نیز به این دروازهبان نیازی ندارد و تنها گزینه نیروی زمینی است که بعید میدانیم بیرانوند حضور در این تیم را بپذیرد.
به هر حال باید دید تاریخ اعزام بیرانوند به سربازی از چه زمانی است و آیا او میتواند تا نیم فصل به فعالیت خود در تراکتور ادامه بدهد یا خیر.