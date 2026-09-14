قیمت گاز طبیعی در اروپا روز دوشنبه در جریان معاملات از هزار دلار به ازای هر هزار مترمکعب فراتر رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - قیمت گاز طبیعی در اروپا روز دوشنبه برای نخستین‌بار از دسامبر ۲۰۲۲ از مرز هزار دلار به ازای هر هزار مترمکعب عبور کرد؛ افزایشی که در معاملات بازار هلند ثبت شد.

قیمت گاز طبیعی در اروپا روز دوشنبه در جریان معاملات از هزار دلار به ازای هر هزار مترمکعب فراتر رفت و به بالاترین سطح از دسامبر ۲۰۲۲ رسید. این اطلاعات بر اساس داده‌های بورس ICE لندن است.

قیمت قرارداد‌های آتی گاز برای تحویل در ماه اکتبر در مرکز معاملاتی TTF هلند به حدود هزار و ۴ دلار به ازای هر هزار مترمکعب رسید که معادل ۸۴.۰۷ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت است.

در همین حال، قیمت گاز نقدی در مراکز اصلی معاملات گاز اروپا از هفته گذشته از مرز هزار دلار عبور کرده بود. به‌طور مشخص، قیمت گاز برای تحویل روز بعد در مرکز TTF به هزار و ۵ دلار به ازای هر هزار مترمکعب، معادل ۸۳.۶۸۵ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت، رسید.

منبع: خبرگزاری تاس

برچسب ها: قیمت گاز ، گاز اروپا
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