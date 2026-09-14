باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس اداره بندر سیریک گفت: از ابتدای سال تاکنون تخلیه و بارگیری کالا در بندر سیریک چهار برابر بیشتر از پارسال بود ، در این مدت نوزده هزار و ۲۸۰ تن کالا‌ی نفتی و غیرنفتی در این بندر تخلیه و بارگیری شده است.

علیرضا کوهی افزود: هزار و ۹۳۳ تن از این کالا‌ها غیرنفتی و بقیه نفتی بود.

وی گفت: در این مدت رفت و آمد ۵۳۲ فروند شناور نیز در بندر سیریک هرمزگان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه پارسال دو نیم برابر افزایش داشته است.

ساخت اسکله و بندر چند منظوره سیریک به عنوان بزرگترین بندر شرق هرمزگان در سال ۱۳۸۸ آغاز شد و در سال ۱۴۰۲ در سفر رئیس جمهور شهید، سید ابراهیم رئیسی به بهره‌برداری رسید.

بندرسیریک پس از مجتمع بندر شهید رجایی دومین بندر بزرگ هرمزگان است.

در سال ۱۴۰۳ با ورود نخستین محموله خودروی وارداتی از امارات، کار واردات و صادرات رسماً از این بندر آغاز شد.

اسکله قدیمی صیادی سیریک در سال ۱۳۶۷ راه اندازی شده بود.