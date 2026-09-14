باشگاه خبرنگاران جوان ، سیدایرج کاظمی‌جو در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کهگیلویه، با اشاره به ضرورت حمایت عملی از جوانان اظهار کرد: یکی از برنامه‌های ما باید این باشد که جوانان موفق هر حوزه را شناسایی و از دیدگاه‌ها، تجربیات و ایده‌های آنان در تصمیم‌گیری‌های شهرستان استفاده کنیم.

وی افزود: قرار نیست جوانان فقط در جلسات حضور داشته باشند و از آنها تجلیل شود؛ باید زمینه‌ای فراهم شود که بتوانند ایده‌های خود را مطرح کنند و در حوزه تخصصی خود نقش‌آفرین باشند.

فرماندار کهگیلویه با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی شهرستان گفت: کهگیلویه سرشار از استعدادهای ورزشی است و در رشته‌هایی مانند کشتی، تنیس، کاراته و سایر رشته‌ها جوانان و نوجوانان موفقی داریم که در سطح استان و حتی کشور افتخارآفرینی کرده‌اند.

کاظمی‌جو با تأکید بر ضرورت حمایت از قهرمانان و استعدادهای ورزشی، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم بی‌توجهی و کمبود امکانات موجب بی‌انگیزگی جوانان شود یا قهرمانان شهرستان برای ادامه فعالیت و پیشرفت، شهرستان را ترک کنند.

وی حمایت از زیرساخت‌های ورزشی را ضروری دانست و گفت: در برخی رشته‌ها اتفاقات خوبی در شهرستان در حال شکل‌گیری است، اما در حوزه فوتبال مشکلات جدی وجود دارد و باید برای ساماندهی این رشته پرمخاطب، تصمیمی اساسی اتخاذ شود.

فرماندار کهگیلویه همچنین بر نقش ورزش در کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و افزود: ورزش به‌ویژه رشته‌های پرمخاطب می‌تواند انرژی جوانان و نوجوانان را در مسیر صحیح هدایت کند و نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.

کاظمی‌جو با اشاره به ضرورت تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد نیز گفت: باید مؤسسات و تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در شهرستان شناسایی و حمایت شوند و وضعیت مجموعه‌های غیرفعال نیز مشخص شود تا ظرفیت واقعی سازمان‌های مردم‌نهاد در خدمت جامعه قرار گیرد.

وی ادامه داد: جوانان فعال در حوزه‌های مختلف می‌توانند به‌عنوان مشاور مدیران دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار گیرند و هر مدیر می‌تواند یک جوان خلاق و توانمند را در کنار خود داشته باشد تا از ایده‌های نسل جوان در اداره امور استفاده شود.

فرماندار کهگیلویه با تأکید بر اهمیت آموزش مستمر گفت: هیچ فردی نباید خود را بی‌نیاز از آموزش بداند و جوانان باید از ظرفیت مراکز علمی، آموزشی و پارک علم و فناوری برای ارتقای مهارت‌ها و توانمندی‌های خود استفاده کنند.

کاظمی‌جو همچنین از تشکیل کارگروه تخصصی جوانان برتر شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این کارگروه با حضور جوانان موفق در حوزه‌های مختلف تشکیل می‌شود تا ضمن استفاده از ایده‌های آنان، مسائل و مشکلات جوانان به‌صورت تخصصی بررسی و پیگیری شود.

وی افزود: جوانان برتر در حوزه‌های فرهنگی و هنری، اجتماعی، خیریه، ورزش و سایر حوزه‌ها می‌توانند در این کارگروه حضور داشته باشند و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را بدون واسطه مطرح کنند.

فرماندار کهگیلویه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت گفت‌وگوی صریح و سازنده میان مدیران گفت: جلسات مدیریتی باید محل گفت‌وگو، بیان مشکلات و نقد کارشناسی باشد و مدیران نباید از نقد علمی، منصفانه و محترمانه یکدیگر نگران باشند.

وی تأکید کرد: اگر مشکلات در جلسات تخصصی مطرح و برای آنها راهکار پیدا نشود، در بیرون از این جلسات و از سوی دیگران مطرح خواهد شد؛ بنابراین باید فرصت گفت‌وگو، نقد و اصلاح را در داخل مجموعه مدیریتی فراهم کنیم.

کاظمی‌جو همچنین بر پیگیری مشکلات مطرح‌شده از سوی جوانان حاضر در جلسه تأکید کرد و گفت: مسائل و مطالبات مطرح‌شده از سوی جوانان برتر شهرستان باید تا حصول نتیجه پیگیری شود و دستگاه‌های مسئول نیز در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

در این نشست، مشکلات و مطالبات مطرح‌شده از سوی جوانان برتر شهرستان مطرح و با رایزنی و پیگیری‌های انجام‌شده، بخشی از مسائل در همان جلسه برطرف و برای رفع سایر موارد نیز تصمیمات لازم اتخاذ و مقرر شد.

منبع: روابط عمومی فرمانداری کهگیلویه