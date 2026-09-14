رئیس سازمان نظام پزشکی کشور گفت: ایران در واکسیناسیون رتبه اول و در درمان ناباروری رتبه سوم جهان را کسب کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی کشور گفت: در حال حاضر بیش از ۱۷۰ هزار پزشک در کشور فعالیت می‌کنند و سرانه پزشک نسبت به جمعیت کشور ۱۹ به ۱۰ هزار است.

به گفته وی، بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت میانگین سرانه پزشک به جمعیت ۱۶ در ۱۰ هزار است که کشورمان نسبت به این آمار وضعیت بهتری را دارد. 

رئیس زاده تاکید کرد: اکنون ایران در زمینه پوشش واکسیناسیون در دنیا رتبه اول و در درمان ناباروری در جهان رتبه سوم را کسب کرده‌ است.

وی تصریح کرد: ایران در حوزه پیوند کبد و کلیه رتبه چهارم دنیا را کسب ‌کرده است. در کاشت حلزون و انجام عمل‌های جراحی قلب و سایر عمل‌های پیچیده هم جزو رتبه‌های برتر هستیم.

او در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر هزینه تولید دارو بالا رفته است و معتقدیم که صندوق‌های بیمه‌گر باید پوشش حمایتی‌شان را افزایش بدهند.

برچسب ها: پیوند کبد ، پیوند کلیه
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