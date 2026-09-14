فرمانده انتظامی شهرستان قشم گفت: کشتی حادثه دیده تایلندی در قشم قربانی گرفت و ۳ جوان را به کام مرگ کشاند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کشتی باری تایلندی «مایوره ناره» که پس از یک حادثه دریایی در تنگه هرمز سرانجام در ساحل روستای رمچاه قشم به گل نشست، اکنون به محدودهای پرخطر برای افرادی تبدیل شده است که با انگیزه تفریح، کنجکاوی، عکاسی یا برداشت قطعات وارد آن میشوند؛ محدودهای که به گفته فرمانده انتظامی قشم تاکنون سه قربانی گرفته است.
«مایوره ناره» یک کشتی باری با پرچم تایلند است که در ۱۱ مارس ۲۰۲۶ هنگام عبور از محدوده تنگه هرمز دچار حادثه شد؛ حادثهای که به آتشسوزی در بخش موتورخانه و ترک شناور از سوی بیشتر خدمه انجامید و پس از آن، سرنوشت این کشتی از یک حادثه دریایی در آبهای منطقه به موضوعی مرتبط با ایمنی سواحل جنوبی جزیره قشم تبدیل شد.
بر اساس اعلام وزارت حملونقل و مقامهای تایلندی، این شناور در زمان وقوع حادثه ۲۳ خدمه داشت که ۲۰ نفر از آنان با استفاده از قایق نجات از کشتی خارج و توسط نیروی دریایی عمان نجات داده شدند؛ سه خدمه دیگر در جریان حادثه مفقود شدند و عملیات برای یافتن آنان ادامه یافت.
گزارشهای منتشرشده درباره حادثه اولیه حاکی است که کشتی پس از ترک بندر خلیفه امارات، هنگام عبور از تنگه هرمز دچار آسیب در بخش عقبی شد و آتش در محدوده موتورخانه آن شکل گرفت؛ علت دقیق حادثه نیز در گزارشهای اولیه به صورت قطعی مشخص نشده بود و مقامهای تایلندی از برخورد با پرتابههای ناشناس سخن گفتند.
پس از خروج ۲۰ خدمه و نجات آنان، کشتی آسیبدیده بدون حضور خدمه در آب باقی ماند و در ادامه مسیر خود به سمت سواحل جنوبی جزیره قشم حرکت کرد و در محدوده ساحلی روستای رمچاه به گل نشست. گزارشهای منتشرشده در همان مقطع، از قرار گرفتن این شناور در ساحل جنوبی قشم و نبود خدمه در داخل آن حکایت داشت.
قرار گرفتن «مایوره ناره» در ساحل رمچاه، پایان ماجرای این کشتی نبود. شناوری که در پی حادثه اولیه آسیب دیده و بدون خدمه در ساحل قشم باقی مانده بود، به تدریج در معرض مراجعه و نزدیک شدن برخی افراد قرار گرفت و همین مساله، نگرانیهای ایمنی درباره حضور مردم در داخل کشتی و محدوده پیرامونی آن را افزایش داد.
اهمیت این موضوع از آنجا بیشتر میشود که کشتی یادشده در شرایط عادی یک شناور قابل استفاده برای بازدید عمومی یا فعالیت گردشگری نیست و آسیبدیدگی سازه، آبگرفتگی بخشهایی از آن و وضعیت متغیر آب در محدوده ساحلی، شرایطی متفاوت از یک ساحل عادی ایجاد کرده است.
کشتی حادثه دیده تایلندی در قشم قربانی گرفت؛ ۳ جوان کشته شدند!
فرمانده انتظامی شهرستان قشم با هشدار نسبت به ورود افراد به این کشتی اعلام کرده است که فرسودگی و آسیبدیدگی سازه، آبگرفتگی بخشهایی از شناور، جزر و مد و احتمال گرفتار شدن افراد، این محدوده را به محیطی ناایمن و پرخطر تبدیل کرده است.
سرهنگ سیدعلی نصرتی با تسلیت به خانوادههای جانباختگان حوادث رخ داده در این محدوده گفت: تاکنون سه تن از جوانان به دلیل ورود به محدوده کشتی بهگلنشسته در آبهای ساحلی روستای رمچاه جان خود را از دست دادهاند.
این آمار، وجه تازهای به سرگذشت «مایوره ناره» در قشم داده است؛ زیرا حادثهای که در ابتدا یک رخداد دریایی در مسیر تنگه هرمز بود، اکنون در ساحل رمچاه به یک موضوع جدی در حوزه ایمنی عمومی تبدیل شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان قشم تأکید کرده است که کشتی بهگلنشسته رمچاه محل مناسبی برای شنا، تفریح، عکاسی و گردشگری نیست و شهروندان نباید برای کنجکاوی یا تفریح وارد آن شوند.
نصرتی همچنین از خانوادهها خواسته است نسبت به حضور جوانان و دیگر افراد در اطراف این شناور توجه داشته باشند و اجازه ندهند افراد برای بازدید، عکاسی یا ورود به بخشهای داخلی کشتی، خود را در معرض خطر قرار دهند.
به گفته وی، بخشی از نگرانی موجود به افرادی مربوط میشود که با هدف برداشت فلزات، قطعات یا اموال موجود در کشتی وارد آن میشوند؛ اقدامی که علاوه بر پیامدهای قانونی، میتواند سلامت و جان افراد را با خطر جدی مواجه کند.
فرمانده انتظامی شهرستان قشم تصریح کرده است که هیچ مال یا قطعهای ارزش به خطر انداختن جان انسان را ندارد و بیتوجهی به وضعیت این کشتی میتواند حوادث جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد.
در روایت سرگذشت «مایوره ناره» یک تفکیک مهم خبری وجود دارد؛ سه خدمهای که در حادثه ۱۱ مارس ۲۰۲۶ مفقود شدند، با سه جوانی که بعد از بهگلنشستن کشتی در محدوده رمچاه جان خود را از دست دادهاند، یکسان نیستند.
وزارت خارجه تایلند در گزارشهای مربوط به حادثه کشتی اعلام کرده بود که سه خدمه پس از حادثه در تنگه هرمز مفقود شدهاند و موضوع آنان از سوی مقامهای تایلندی و دستگاههای مرتبط پیگیری شده است.
بنابراین، آمار سه خدمه مفقود مربوط به حادثه اولیه کشتی در تنگه هرمز است، در حالی که آمار سه قربانی اعلامشده از سوی فرمانده انتظامی قشم، به حوادث پس از بهگلنشستن شناور در محدوده ساحلی رمچاه مربوط میشود و نباید این ۲ آمار در یکدیگر ادغام شود.
بر اساس گزارشهای رسمی تایلند، ۲۰ خدمه نجاتیافته این کشتی پس از انتقال به عمان، در ادامه به کشور خود بازگشتند و پیگیری سرنوشت سه خدمه مفقود نیز در دستور کار مقامهای تایلندی قرار گرفت.
در سوی دیگر، اکنون مساله اصلی در رمچاه، حفاظت از جان افرادی است که به هر دلیل به این کشتی نزدیک میشوند؛ موضوعی که پلیس قشم بر ضرورت جلوگیری از تکرار حوادث آن تأکید دارد.
فرمانده انتظامی شهرستان قشم از پیگیری موضوع برای ایمنسازی محدوده، جلوگیری از دسترسی افراد به نقاط پرخطر و تعیین تکلیف وضعیت کشتی خبر داده و بر همکاری دستگاههای متولی برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه تأکید کرده است.
«مایوره ناره» اکنون در ساحل رمچاه نه یک شناور قابل بازدید عمومی، بلکه سازهای آسیبدیده در محیطی ساحلی است که بنا بر هشدار پلیس، ورود به آن میتواند خطرات جدی برای افراد ایجاد کند؛ از همین رو تأکید مقامهای انتظامی بر جلوگیری از حضور مردم در آن، ناظر بر پیشگیری از حوادث بیشتر است.
سابقه این کشتی نشان میدهد که «مایوره ناره» در ۱۱ مارس ۲۰۲۶ در محدوده تنگه هرمز دچار حادثه شد، ۲۰ نفر از ۲۳ خدمه آن نجات یافتند و سه نفر مفقود شدند؛ پس از آن نیز شناور آسیبدیده بدون خدمه در آب باقی ماند و نهایتاً در ساحل جنوبی جزیره قشم و محدوده رمچاه به گل نشست.
اکنون با اعلام سه مورد فوت در ارتباط با ورود افراد به محدوده این کشتی، سرنوشت «مایوره ناره» وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که در آن، تعیین تکلیف شناور و ایمنسازی محدوده پیرامونی آن، در کنار آگاهیرسانی عمومی، اهمیت ویژهای برای جلوگیری از تکرار حوادث دارد.
منبع : ایرنا