باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اسماعیل احسانپور در تشریح اقدامات مهندسی ترافیک مؤثر بر تصادفات، تخلفات و وضعیت ترافیک پایتخت اظهار داشت: مهندسی ترافیک با انجام اقدامات پیچیده مهندسی و فنی و بررسی جوانب مختلف نحوه تردد کاربران ترافیک، به دنبال ایجاد محیطی ایمن است تا بتواند خطاهای انسانی را جبران کند و با وجود خطاهای انسانی، تا حد امکان از وقوع سوانح ترافیکی جلوگیری کند.
وی در ادامه افزود: ما با مهندسی ترافیک به دنبال آن هستیم که راننده را راهنمایی کنیم تا در چه مقطعی سرعت خود را کاهش یا افزایش دهد و یا از چه مقطعی تغییر مسیر خود را آغاز کند تا بتواند مسیر خود را بهصورت ایمن تغییر دهد.
سرهنگ احسانپور در خصوص افتتاح پروژه آزادراه شهید شوشتری، اولین آزادراه درونشهری پایتخت، گفت: تمامی محورهای شریانی و بزرگراهی پهنه جنوب شرق تهران در حوزه مناطق ۱۳، ۱۴ و ۱۵، توسط پروژهای عظیم به نام آزادراه شهید شوشتری در فاز اول به یکدیگر متصل شد تا بتوانیم خدمات ترافیکی بهتری به شهروندان ارائه کنیم.
وی با اشاره به مشخصات فنی این پروژه تصریح کرد: طول این پروژه در فاز اول بالغ بر ۹ کیلومتر است و در فاز دوم در مجموع با فاز اول به طول ۱۶ کیلومتر احداث خواهد شد. در حال حاضر از فاز اول بهرهبرداری شده و شهروندان در حال استفاده از آن هستند. در این آزادراه تمامی محورهای شریانی و بزرگراهی هسته جنوب شرق تهران به یکدیگر متصل شده و در ادامه از طریق شهید یاسینی این موضوع پیگیری خواهد شد.
رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ خاطرنشان کرد: افتتاح این آزادراه از محله مشیریه آغاز و در ادامه مسگرآباد، مسعودیه به سمت شرق ادامه پیدا میکند و در حال حاضر پس از قصر فیروزه به میدان فدک میرسد و یک آزادراه بسیار خلوت در مقطع شرق تهران است. در حال حاضر این آزادراه در مقطع بلوار هجرت به اتمام میرسد.
وی با اشاره به تأثیر این پروژه بر کاهش ترافیک گفت: این آزادراه باعث شده است که پیش از این، کسانی که از استانهای غرب کشور به سمت تهران مراجعه میکردند و میخواستند به سمت شمال شرق کشور بروند، در بزرگراه شهید فهمیده و پل کمالشهر ترافیک متراکمی را تجربه میکردند، اما اکنون میتوانند از آزادراه غدیر در ادامه از مقطع چرمشهر مراجعه کرده و از این آزادراه به سمت شمال شرق کشور دسترسی داشته باشند.
سرهنگ احسانپور افزود: برای شهروندانی که در استان تهران هستند، این کمربند باعث شده که از بزرگراه فتح و در ادامه از بزرگراه شهید نجفی رستگار وارد آزادراه شهید شوشتری شوند و شهروندانی که در شرق تهران حضور دارند، از طریق بزرگراه امام رضا (ع) به مقاطع شمال شرق کشور دسترسی داشته باشند. آزادراه شوشتری باعث شده تقریباً تمامی بزرگراههای اصلی به یکدیگر متصل شوند و به این ترتیب در مصرف سوخت و مدیریت زمان سفر تأثیر بسزایی داشته باشد.
سرهنگ احسانپور تصریح کرد: در طرفین منتهیالیه سمت راست و چپ این آزادراه، خطوط اضطراری در نظر گرفته شده و علت آن این است که در مواقع اضطرار و جلوگیری از تصادف و فرار از تصادف از این لاین استفاده شود.
وی با تأکید بر یک نکته مهم قانونی گفت: ماده ۴ قانون ایمنی راهها و راهآهن اعلام میکند به هیچ عنوان توقف در سطح سوارهرو آزادراه صورت نگیرد و چنانچه رانندهای قصور کند، به علت نقص فنی یا موارد دیگر، اگر برخورد و تصادفی با او صورت بگیرد، قطعاً سهم تقصیر توسط کارشناس پلیس راهور برای راننده در نظر گرفته میشود. در آزادراه شهید شوشتری به هیچ عنوان در سطح خطوط حرکتی نباید توقف کنید و صرفاً در پهلوگاههای اضطراری که به این عنوان در نظر گرفته شده، میتوانید توقف کنید.
سرهنگ احسانپور در مورد اقدامات مهندسی ترافیک در خصوص بازگشایی مدارس گفت: کارگروههای مختلفی توسط مدیریت شهری، نهادهای مؤثر در ایمنی ترافیک و پلیس راهور تهران بزرگ انجام شد تا بتوانیم از زوایای مختلف این موضوع را بررسی کنیم. ما در کارگروه مهندسی ترافیک اقداماتی که به اتفاق یکدیگر انجام دادیم، توانستیم نه فقط مدارس، بلکه بسیار وسیعتر از مدارس، کل تهران را در نظر بگیریم.
وی این اقدامات را به شرح زیر برشمرد:
۱. اصلاح هندسی معابر شهر تهران:
نقاط حادثهخیز شهر تهران شناسایی شد که ۳،
۴۹ محل احصا گردید و توانستیم نزدیک به ۴۷ درصد از کل، یعنی ۱۶۴ نقطه ناایمن را با اقدامات هندسی به محل ایمن تبدیل کنیم. تا دو ماه مانده به انتهای سال، بقیه نقاط نیز صددرصد ایمنسازی میشود. برخی مناطق گاردریل دارند، اما ایمنی لازم را ندارند که به جای آن نیوجرسی را در دستور کار قرار دادیم و توانستیم در ۲۳ محدوده و بالغ بر طول ۱۵،۵۳۹ متر از نیوجرسی به جای گاردریل استفاده کنیم. با توجه به چالهها و دستاندازها در سطح شهر، روسازی معابر با آسفالت با حجم بالای ۳۱۷،۴۰۰ تن در سطح شهر تهران انجام شد. گاردریلهایی که برخورد با آنها به هر علتی صورت میگیرد، مشکل آنها برطرف شد.
۲. ایمنسازی معابر شهر تهران:
حذف پارک حاشیهای در ۴۸ محل پیرامون مدارس جهت روانسازی ترافیک، ۹۴ مورد احداث سرعتگیر و سرعتکاه پیرامون مدارس، آمایش ۲،۱۰۷ تابلو در شهر تهران اطراف مدارس، و خطکشی محوری در ۱۳۲ محل پیرامون مدارس انجام شد.
۳. آشکارسازی معابر و المانهای ترافیکی:
تهیه و نصب تجهیزات ایمنی ورودی و خروجی بزرگراهها در ۷۶ مورد، خطکشی اکستروژن در ۳۷ مقطع، نصب شبرنگ بر روی گاردریل و نیوجرسی در ۷۳ محل، و نصب خطرنما، شورون و حاشیهنما در ۱،۴۱۰ محل صورت گرفت.