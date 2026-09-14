با بارش های تابستانی در بشاگرد سد آبخیز داری خمینی شهر سرریز شد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b\u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0632\u0647 \u062f\u0648 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f5\u06f0\u06f0 \u0645\u062a\u0631 \u0645\u06a9\u0639\u0628 \u0638\u0631\u0641\u06cc\u062a \u062f\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u06a9\u0627\u0645\u0644 \u0622\u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0622\u0628 \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0622\u0628 \u0634\u0631\u0628 \u0648 \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0633\u0646\u062c\u06cc \u062e\u0645\u06cc\u0646\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u067e\u0646\u062c \u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0645\u062a\u0631 \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646\u062f\u06af\u06cc \u062b\u0628\u062a \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0628\u0627\u0631\u0634 \u0647\u0627\u06cc \u062a\u0627\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0634\u0627\u06af\u0631\u062f\n\n\u00a0\n\n\n