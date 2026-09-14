با بارش های تابستانی در بشاگرد سد آبخیز داری خمینی شهر سرریز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛این سازه دو هزار و ۵۰۰ متر مکعب ظرفیت دارد که کامل آبگیری شده است.

آب این سد برای تامین آب شرب و کشاورزی استفاده می‌شود.

در ایستگاه‌های باران سنجی خمینی شهر پنج میلی متر باراندگی ثبت شده است.

بارش های تابستانی در بشاگرد

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: باران ، بشاگرد
خبرهای مرتبط
طوفان و تگرگ به زیرساخت‌های هرمزگان خسارت زد/ تلاش برای بازگرداندن پایداری به مناطق آسیب‌دیده
هشدار هواشناسی هرمزگان؛ تداوم ناپایداری‌های جوی و تلاطم دریایی تا پایان هفته
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برخورد با شناور، علت مرگ نهنگ ۱۰ تنی «براید» در ساحل چارک
صدور ۱۹ موافقت اصولی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری در هرمزگان
بازنگری طرح هادی ۱۸۹ روستای هرمزگان با هدف تسهیل ساخت‌وساز و توسعه متوازن
آخرین اخبار
بازنگری طرح هادی ۱۸۹ روستای هرمزگان با هدف تسهیل ساخت‌وساز و توسعه متوازن
برخورد با شناور، علت مرگ نهنگ ۱۰ تنی «براید» در ساحل چارک
صدور ۱۹ موافقت اصولی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری در هرمزگان
حمله پهپادی به دو قایق صیادی در آب‌های هرمزگان