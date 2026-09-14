باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بیش از صدها تظاهرکننده طرفدار فلسطین در توکیو، پایتخت ژاپن، در مقابل سفارت رژیم تروریستی اسرائیل تجمع کردند تا به «نسل‌کشی» صورت گرفته توسط اشغالگران صهیونیست در نوار غزه اعتراض کنند و خواستار اخراج امانوئل ناون، سفیر جدید این رژیم تروریستی شوند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با برافراشتن پرچم‌های فلسطین و پلاکارد‌هایی در محکومیت تجاوز، شعار‌هایی مبنی بر آزادی فلسطین و پایان جنگ سر دادند.

مقامات امنیتی ژاپن با استقرار گسترده نیرو‌های امنیتی در اطراف سفارت که در کوچه‌ای باریک واقع شده است، مانع از نزدیک شدن مستقیم معترضان به ساختمان شدند.

شبکه ضد تجارت اسلحه ژاپن (NAJAT)، یکی از سازمان‌دهندگان اصلی این اعتراض، اعلام کرد که این تظاهرات با هدف ارائه اعتراض رسمی به دولت ژاپن برگزار شده است.

این شبکه در جریان این تظاهرات اظهار داشت: سفیر اسرائیل در ژاپن تغییر کرده و سفیر جدیدی جای او را گرفته است، بنابراین ما آمدیم تا صدای خود را به گوش دیگران برسانیم و از دولت خود بخواهیم که او را اخراج کند.

این گروه همچنین خواستار دستگیری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل شد و از دولت ژاپن خواست سفارت خود را تعطیل کند.

سخنرانان در این اعتراض، ماهیت روابط موجود بین ژاپن و رژیم تروریستی اسرائیل، به ویژه در رابطه با همکاری‌های نظامی و حوزه تسلیحات را مورد انتقاد قرار دادند.

معترضان طرح‌های دولت ژاپن برای خرید پهپاد‌های ساخت رژیم تروریستی اسرائیل را محکوم و خاطرنشان کردند که این پهپاد‌ها از طریق عملیات هدف‌گیری مستقیم و کشتار علیه فلسطینی‌ها توسعه یافته و آزمایش شده‌اند و از توکیو خواستند به هرگونه همکاری نظامی با تل‌آویو پایان دهد.

منبع: المیادین