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استقبال از قهرمانان کرمانی مسابقات آسیایی کاراته اردن

استقبال از قهرمانان کرمانی مسابقات آسیایی کاراته اردن
عکاس مهلا جنابی
تاریخ انتشار ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ ۱۸:۱۶
کد خبر
۹۱۲۹۰۰۶
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کاراته‌کا‌های قهرمان کرمانی پس کسب مقام‌های قهرمانی در پایه آسیا با استقبال خانواده ها و مسئولان استانی به کرمان بازگشتند. در بیست‌وچهارمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی رده‌های پایه آسیا، که از روز هفدهم شهریور و با حضور ۳۳۸ کاراته‌کا از ۲۱ کشور در شهر امان پایتخت کشور اردن آغاز شد، کاراته‌کا‌های کرمانی در چند بخش روی تاتامی رفتند و با کسب ۲ مدال طلا و ۲ مدال نقره، رده ورزشی تیم ملی کاراته ایران را ارتقا دادند. باران شادفر، ستایش قانعی‌فرد، محمد انکوتی و یزدان قوام موفق به کسب چهار مدال طلا و نقره در مسابقات آسیایی اردن شدند.

استقبال از قهرمانان کرمانی مسابقات آسیایی کاراته اردن

کاراته‌کا‌های قهرمان کرمانی پس کسب مقام‌های قهرمانی در پایه آسیا با استقبال خانواده ها و مسئولان استانی به کرمان بازگشتند. در بیست‌وچهارمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی رده‌های پایه آسیا، که از روز هفدهم شهریور و با حضور ۳۳۸ کاراته‌کا از ۲۱ کشور در شهر امان پایتخت کشور اردن آغاز شد، کاراته‌کا‌های کرمانی در چند بخش روی تاتامی رفتند و با کسب ۲ مدال طلا و ۲ مدال نقره، رده ورزشی تیم ملی کاراته ایران را ارتقا دادند. باران شادفر، ستایش قانعی‌فرد، محمد انکوتی و یزدان قوام موفق به کسب چهار مدال طلا و نقره در مسابقات آسیایی اردن شدند.
۲۳ / ۰۶ / ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۶
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برچسب ها: کرمان ، کاراته ، ورزش
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