استقبال از قهرمانان کرمانی مسابقات آسیایی کاراته اردن

کاراتهکاهای قهرمان کرمانی پس کسب مقامهای قهرمانی در پایه آسیا با استقبال خانواده ها و مسئولان استانی به کرمان بازگشتند.
در بیستوچهارمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی ردههای پایه آسیا، که از روز هفدهم شهریور و با حضور ۳۳۸ کاراتهکا از ۲۱ کشور در شهر امان پایتخت کشور اردن آغاز شد، کاراتهکاهای کرمانی در چند بخش روی تاتامی رفتند و با کسب ۲ مدال طلا و ۲ مدال نقره، رده ورزشی تیم ملی کاراته ایران را ارتقا دادند.
باران شادفر، ستایش قانعیفرد، محمد انکوتی و یزدان قوام موفق به کسب چهار مدال طلا و نقره در مسابقات آسیایی اردن شدند.