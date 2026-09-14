باشگاه خبرنگاران جوان ـ رقابتهای قهرمانی کشور ووشو بانوان در سبک ساندا سنتی، با شگفتیسازی و درخشش خیرهکننده نمایندگان استان یزد و کسب ۴۳ مدال رنگارنگ (۱۵ طلا، ۱۱ نقره و ۱۷ برنز) در دو بخش تالو و ساندا در ورزشگاه ۶ هزار نفری رضازاده اردبیل به پایان رسید.
مسابقات قهرمانی کشور سبک ساندا سنتی بانوان به میزبانی استان اردبیل و با حضور پرشور ۴۷۵ ووشوکار از استانهای سراسر کشور طی دو روز رقابت نفسگیر در ردههای سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در سالن ۶ هزار نفری جهانپهلوان حسین رضازاده برگزار شد.
کاروان بانوان استان یزد متشکل از ۳۴ ووشوکار در این رویداد ملی به مصاف حریفان رفتند که در پایان با ثبت نمایشی کمنظیر و فراتر از انتظار، موفق شدند ۴۳ سکوی قهرمانی را تصاحب کرده و پرچم دیار دارالعباده را در شمالغرب کشور به اهتزاز درآورند.
در بخش اجرای فرم (تالو)، ۲۲ نماینده شایسته استان یزد در تمامی ردههای سنی خوش درخشیدند و حاصل تلاش فنی و حرکات هماهنگ و چشمنواز آنان، صید ۱۵ مدال ارزشمند طلا، ۹ مدال نقره و ۱۴ مدال برنز بود که سهم عمدهای در افتخارآفرینی تیم استان داشت.
در بخش مبارزه (ساندا) نیز مبارزان استان علیرغم رقابتهای سنگین و فشرده، با ترکیبی از ۹ فایتر در ردههای سنی مختلف پا به میدان مبارزه گذاشتند که در نهایت ۵ بانوی سلحشور یزدی موفق به عبور از سد رقبای قدرتمند و کسب ۲ مدال نقره و ۳ مدال برنز کشوری شدند.
شایلین سادات حسینی، نیایش سادات حسینی، فاطمه برزگری (۲ مدال طلا)، آیدا شبانی، زهرا دهقانپور (۲ مدال طلا)، مها طالبی (۲ مدال طلا)، حدیث دهقانی (۲ مدال طلا)، راحیل اکبر زاده، مریم شرافت (۲ مدال طلا)، پریسا توکل و مبینا شیخ موفق به دریافت مدال طلا و کسب جایگاه نخست این مسابقات شدند.
نیایش سادات حسینی، آوینا دهقانی، آیدا شبانی، حدیث خیری نژاد (۲ مدال نقره)، ثمین کمالی، طاهره پورتقی، مبینا شیخ و ملیکا روانروی (تالو) و نگار عابدنیا و ساناز نظامی (سبک ساندا) در جایگاه دوم مسابقات قرار گرفتند و مدال نقره را به گردن آویختند.
آوینا دهقانی، نگار عسکری، فاطمه زارع (۲ مدال برنز)، مریم ثابت (۲ مدال برنز)، ثمین کمالی، هلیا هاشمی، نازنین کافی (۲ مدال برنز)، مریم صالحی، پریسا توکل، ستاره عسکری و ملیکا روان روی (تالو) و در سبک ساندا بهار سرداری، هانیه باقیان و فاطمه امامی مدال برنز این مسابقات را از آن خود کردند.
هدایت فنی تیم مقتدر استان یزد را در این دوره از پیکارها، سارا پوراسماعیلی در بخش تالو و فخرالسادات حسینی در بخش ساندا بهعنوان مربی برعهده داشتند؛ همچنین سرپرستی این کاروان پرافتخار و منسجم بر عهده مهین خوشبین و رحیمی بود که نقشی کلیدی در سازماندهی و موفقیت تیم ایفا کردند.
لازم به ذکر است؛ تیم منتخب استان یزد را ووشوکارانی از چهار شهرستان یزد، زارچ، بهاباد و میبد و همچنین روستای محمدآباد یزد تشکیل میدادند.
منبع؛ روابط عمومی