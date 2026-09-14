مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر از احتمال آغاز پرداخت خسارت‌های مربوط به سال ۱۴۰۵ از نیمه مهر خبر داد و گفت: پس از نهایی شدن فرآیند مناقصه و اتصال سامانه‌های مکانیزه، پرداخت خسارت پرونده‌های ثبت‌شده آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت پرداخت خسارت برقی به مشترکان بیان کرد: تشریفات مناقصه در دست بررسی بود و برنده مناقصه نیز پاکات آن بازگشایی شده است، اما همچنان منتظر اعلام رسمی برنده هستیم طبیعتاً پس از مشخص شدن برنده، به یک بازه زمانی کوتاه نیاز داریم تا سیستم‌های مکانیزه ما به یکدیگر متصل شوند و اطلاعات به سمت شرکت بیمه گر منتقل شود. پس از آن، پرداخت خسارت برای تعداد پرونده‌های ثبت‌شده آغاز خواهد شد.

یاقوتی ادامه داد: تاکنون نزدیک به ۱۰ هزار پرونده در این زمینه ثبت شده است، اما طبیعتاً با آغاز فرآیند پرداخت و همچنین شناسایی پرونده‌هایی که ممکن است تاکنون ثبت نشده یا جا مانده باشند، می‌توان انتظار داشت این رقم افزایش پیدا کند؛ بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی که انجام می‌دهیم، احتمال می‌دهیم از نیمه مهرماه بتوانیم پرداخت خسارت‌های مربوط به سال ۱۴۰۵ را آغاز کنیم.

او درباره وضعیت پرداخت خسارت‌های مربوط به سال ۱۴۰۴ نیز گفت: تقریباً اکثر خسارت‌های مربوط به سال ۱۴۰۴ پرداخت شده است و مواردی که باقی مانده‌اند، عمدتاً به دلیل نقص مدارک است که لازم است پیگیری و تکمیل شوند؛ همچنین برخی موارد آماده پرداخت هستند و تنها منتظر دریافت شماره شبای زیان‌دیدگان هستیم تا پس از دریافت اطلاعات حساب، مبالغ خسارت به حساب آنها واریز شود.

برچسب ها: صنعت بیمه ، وزارت نیرو ، خسارت برق
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
در اثر نوسانات برق موتور کولر آبی ما سوخت و فرداش اومدن در حونه ما زمین رو کندند و کابل رو عوض کردن ولی رفتیم خسارت بگیریم با کمال وقاحت زل تو چشممون نگاه کردن و گفتن اونجا مشکلی نداشتم و ندادن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۲ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
با این قطعی ها پدر مردم رو درآوردید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
کلا دروغه، ریالی پرداخت نمیکنن.
اگه میخواستن خسارت بدن برقارو قطع نمیکردن.
هزینه ی سوخت برق کمتر از خسارتهاییه که به مردم واقع شده
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
بیمه ها اصلاً خسارت بده نیستند. با بهانه‌ها و سخت گیری های خارج از عرف حق و ناحق می کنند
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