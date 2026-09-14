باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان شرکت توانیر، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت پرداخت خسارت برقی به مشترکان بیان کرد: تشریفات مناقصه در دست بررسی بود و برنده مناقصه نیز پاکات آن بازگشایی شده است، اما همچنان منتظر اعلام رسمی برنده هستیم طبیعتاً پس از مشخص شدن برنده، به یک بازه زمانی کوتاه نیاز داریم تا سیستمهای مکانیزه ما به یکدیگر متصل شوند و اطلاعات به سمت شرکت بیمه گر منتقل شود. پس از آن، پرداخت خسارت برای تعداد پروندههای ثبتشده آغاز خواهد شد.
یاقوتی ادامه داد: تاکنون نزدیک به ۱۰ هزار پرونده در این زمینه ثبت شده است، اما طبیعتاً با آغاز فرآیند پرداخت و همچنین شناسایی پروندههایی که ممکن است تاکنون ثبت نشده یا جا مانده باشند، میتوان انتظار داشت این رقم افزایش پیدا کند؛ بر اساس برنامهریزیهایی که انجام میدهیم، احتمال میدهیم از نیمه مهرماه بتوانیم پرداخت خسارتهای مربوط به سال ۱۴۰۵ را آغاز کنیم.
او درباره وضعیت پرداخت خسارتهای مربوط به سال ۱۴۰۴ نیز گفت: تقریباً اکثر خسارتهای مربوط به سال ۱۴۰۴ پرداخت شده است و مواردی که باقی ماندهاند، عمدتاً به دلیل نقص مدارک است که لازم است پیگیری و تکمیل شوند؛ همچنین برخی موارد آماده پرداخت هستند و تنها منتظر دریافت شماره شبای زیاندیدگان هستیم تا پس از دریافت اطلاعات حساب، مبالغ خسارت به حساب آنها واریز شود.