باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به روند ثبت‌نام متقاضیان در طرح «آشیانه» گفت: در طراحی سامانه ثبت‌نام این طرح تلاش شده است از ایجاد صف‌های غیرواقعی جلوگیری شود و تنها متقاضیان واجد شرایط امکان ورود به مراحل بعدی ثبت‌نام را داشته باشند.

طاهرخانی اظهار کرد: در طرح‌های ملی مسکن، هر فردی می‌توانست در هر استانی ثبت‌نام کند؛ برای مثال ممکن بود فردی که ساکن یکی از استان‌های مرزی است، در تهران ثبت‌نام کند و پس از آن لازم بود دستگاه اجرایی بررسی کند که آیا این فرد سابقه سکونت یا مشکل مسکن در تهران دارد یا خیر. این فرآیند طبیعتاً نیازمند بررسی در بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد صف برای ارزیابی متقاضیان بود.

وی افزود: در طرح «آشیانه» سامانه به‌گونه‌ای طراحی شده است که بسیاری از شرایط متقاضی در همان زمان ورود و ثبت‌نام بررسی شود و افراد فاقد شرایط، اساساً وارد مراحل بعدی نشوند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: برای نمونه، اگر متقاضی متأهل نباشد، امکان ثبت‌نام برای او فراهم نمی‌شود؛ چراکه سامانه به سیستم ثبت احوال متصل است. همچنین اگر از زمان ازدواج فرد بیش از پنج سال گذشته باشد، امکان ورود به مرحله بعدی برای او وجود نخواهد داشت.

طاهرخانی تصریح کرد: همچنین دهک درآمدی متقاضی نیز در همان فرآیند مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر فرد در دهک‌های یک تا شش قرار نداشته باشد، نیازی نیست که وارد مراحل بعدی ارزیابی شود. بنابراین تلاش شده است بدون ایجاد صف، شرایط متقاضیان از همان ابتدا بررسی شود.

وی با اشاره به تکمیل بانک‌های اطلاعاتی حوزه سکونت گفت: در این طرح، بانک‌های اطلاعاتی مربوط به سکونت نیز وضعیت نسبتاً مناسبی پیدا کرده‌اند. سامانه املاک و اسکان تقریباً پوشش دقیقی ایجاد کرده و می‌تواند به صورت نسبی مشخص کند که فرد متقاضی و همسرش در پنج سال گذشته سابقه سکونت در محل موردنظر را داشته‌اند یا خیر.

جلوگیری از ورود متقاضیان غیرواقعی به طرح آشیانه

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: با این شیوه، صفی از متقاضیانی که بعداً مشخص شود شرایط لازم را ندارند، ایجاد نمی‌شود و ثبت‌نام انجام‌شده در طرح «آشیانه» تا حد زیادی بیانگر وجود متقاضی واقعی است.

طاهرخانی گفت: فلسفه طرح «آشیانه» این است که متقاضی واقعی وارد طرح شود؛ فردی که با انگیزه سرمایه‌گذاری وارد شود، در این طرح نمی‌تواند صرفاً خانه‌ای را دریافت کند و از آن استفاده نکند، چراکه در این صورت اساساً کارکرد موردنظر طرح برای او محقق نمی‌شود.

ارزیابی نهایی متقاضیان در ۱۸ استان

وی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح «آشیانه» در کشور اظهار کرد: این طرح در ۱۸ استان اجرا شده و متقاضیان اکنون در مرحله نهایی ارزیابی قرار دارند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: برنامه ما این است که در نیمه دوم مهرماه، فرآیند تحویل واحدها به متقاضیان واجد شرایط را آغاز کنیم.

طاهرخانی ادامه داد: در حال حاضر بازدیدهایی از استان‌های مختلف که ثبت‌نام طرح را زودتر آغاز کرده‌اند، در حال انجام است. از جمله استان‌های گیلان و گلستان که بازدیدهای مربوط به واحدهای طرح انجام شده است.

واحدهای «آشیانه» باید آماده سکونت زوج‌های جوان باشند

وی با اشاره به الزامات آماده‌سازی واحدهای طرح آشیانه گفت: این واحدها در قالب پکیج کامل آماده تحویل می‌شوند و موضوعاتی مانند کابینت، شیرآلات، اجاق گاز و سایر امکانات اساسی که جزو ملزومات خانه محسوب می‌شوند، باید در واحدها فراهم شده باشد.

طاهرخانی تأکید کرد: هدف این است که زوج جوانی که به عنوان مستأجر وارد این واحد می‌شود، صرفاً اسباب و وسایل شخصی و ضروری خود را به خانه منتقل کند و بتواند بلافاصله در آن سکونت داشته باشد.

وی افزود: اقدامات مربوط به آماده‌سازی این واحدها در سراسر کشور در حال انجام است و بخش عمده واحدهای طرح «آشیانه» نوساز هستند.

۹۷ درصد واحدهای طرح آشیانه نوساز هستند

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: حدود ۹۷ درصد واحدهای این طرح نوساز هستند، البته بخشی از واحدهای موجود نیز در اختیار طرح قرار گرفته‌اند.

طاهرخانی خاطرنشان کرد: برخی از واحدهای موجود پیش از این مورد استفاده قرار نمی‌گرفتند که پس از ورود به طرح، بازسازی و اقدامات لازم برای مناسب‌سازی آنها انجام شده است تا قابلیت سکونت متقاضیان را داشته باشند.