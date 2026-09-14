باشگاه خبرنگاران جوان - پاتوق مجرمانه اوباش در یکی از بوستانهای غرب تهران با عملیات ضربتی پلیس اطلاعات منهدم شد و ۴ فرد سابقهدار به دام افتادند؛ در جریان این عملیات، ۲ قبضه سلاح کمری نیز پیش از هرگونه اقدام مجرمانه کشف و ضبط شد.
پاتوق اوباش زیر ذرهبین پلیس
در ادامه طرحهای عملیاتی پلیس اطلاعات تهران بزرگ برای پاکسازی اماکن عمومی و ایجاد امنیت و آرامش در تفرجگاههای شهروندان، تیمهای عملیاتی پایگاه دوم پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و گشتهای نامحسوس، یک پاتوق مجرمانه را در بوستانی در حاشیه اتوبان ستاری شناسایی کردند.
بررسیهای پلیس نشان میداد این محل پیش از این نیز با مواردی از نزاعهای خیابانی و ایجاد مزاحمت همراه بوده و به محلی برای تجمع و فعالیتهای مجرمانه تعدادی از اراذل و اوباش تبدیل شده بود.
عملیات غافلگیرانه برای پاکسازی بوستان
پس از تکمیل اقدامات اطلاعاتی، مأموران در عملیاتی غافلگیرانه وارد بوستان شده و ۴ نفر از افراد سابقهدار را که اقدام به پاتوقسازی کرده بودند، شناسایی و محاصره کردند.
مأموران در جریان این عملیات متوجه شدند یکی از متهمان قصد دارد ۲ قبضه سلاح کمری همراه خود را در میان پوشش گیاهی پنهان کند که با هوشیاری و سرعت عمل پلیس، سلاحها کشف و متهمان پیش از هرگونه اقدام سوء دستگیر شدند.
کشف سلاح گرم پیش از وقوع جرم
با کشف ۲ قبضه سلاح کمری از این پاتوق، متهمان به مقر پلیس منتقل شدند و تحقیقات درباره سوابق و ابعاد فعالیتهای مجرمانه آنان در دستور کار قرار گرفت.
پلیس اعلام کرده است شناسایی نقاط تجمع افراد شرور و برخورد با پاتوقهایی که زمینهساز ایجاد ناامنی و وقوع جرایم هستند، از محورهای اصلی این طرح به شمار میرود.
پاکسازی بوستانها در چند نقطه پایتخت
معاون اجتماعی پلیس اطلاعات تهران با اشاره به تداوم اقدامات میدانی گفت طرحهای پاکسازی بوستانها و اماکن عمومی تنها به غرب تهران محدود نبوده و در محلات دیگری از جمله خیابان جیحون و خیابان پیروزی نیز با موفقیت اجرا شده است.
وی تأکید کرد اجازه داده نخواهد شد بوستانها به محل جولان اراذل و اوباش تبدیل شوند و طرحهای پاکسازی با اقتدار کامل و بدون اغماض در دستور کار تیمهای عملیاتی پلیس قرار دارد.
برخورد قاطع با حمل و نگهداری سلاح
معاون اجتماعی پلیس اطلاعات تهران همچنین هشدار داد با هرگونه حمل و نگهداری سلاح که زمینهساز وقوع جرایم خشن و تهدید امنیت عمومی باشد، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
این مقام انتظامی بر تداوم عملیاتهای پاکسازی و برخورد با عوامل ایجاد ناامنی در اماکن عمومی تأکید کرد و افزود، هدف پلیس بازگرداندن آرامش و امنیت به فضاهای عمومی و تفرجگاههای مورد استفاده شهروندان است.