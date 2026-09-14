حاتم احمدی، مدیر عامل تیم فوتبال فجرسپاسی در رابطه با سربازی علیرضا بیرانوند گفت: با خود او صحبت کردیم و تمایل دارد به فجر بیاید.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تراکتور از پایان شهریور ۱۴۰۵ یعنی کمتر از چند روز دیگر سرباز می‌شود و دیگر مجوز بازی در تراکتور را ندارد؛ مگر اینکه راهی یک تیم نظامی شود و خدمت خود را پشت سر بگذارد.

حاتم احمدی مدیرعامل باشگاه فجرسپاسی درباره احتمال حضور بیرانوند در این تیم گفت: کد دفترچه بیرانوند احتمالا اول مهر یا اول آبان صادر می‌شود و برای هر تیمی هم که صادر شود بازیکن همان تیم می‌شود و ما در این امر زودتر اقدام کردیم.

او افزود: سردار رادان اعلام کردند به دلیل اینکه این بازیکن برای تیم ملی افتخار آفرینی کرده و بازیکن ملی است حق انتخاب بین ملوان و فجر را دارد اما با صحبت‌های مستقیمی که با این دروازه‌بان داشته‌ایم، او تمایل دارد به تیم ما بیاید.

برچسب ها: فجر سپاسی شیراز ، علیرضا بیرانوند
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