باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، درباره طرح ساماندهی قبرستان نو، با تأکید بر لزوم پاسداشت حرمت قبور تصریح کرد: هموار کردن قبور برای اسکان زائران جایز نیست؛ صاحبان قبور، مدعیان شرعی این اراضی محسوب می‌شوند و چنین اقدامی خلاف شرع است.

وی افزود: در موضوع تغییر کاربری، نخستین اصل، رعایت ضوابط شرعی مربوط به وقف است و این اداره کل مجاز نیست بدون حفظ ماهیت وقف، کاربری زمین را تغییر دهد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم در تشریح جزئیات فنی طرح گفت: در بخش‌هایی که از نظر مهندسی امکان‌پذیر باشد، عملیات «شمع‌کوبی» انجام می‌شود؛ تا شرایط برای ساماندهی فضای قبرستان فراهم شود. در این فرآیند، بخش قبور موجود دست‌نخورده باقی می‌ماند.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که چهره‌ها و شخصیت‌های ارزشی مدفون در قبرستان نو به‌عنوان الگو‌های فرهنگی و معنوی به جامعه معرفی شوند و المان‌هایی متناسب با جایگاه آنان تعریف شود؛ نه اینکه تغییر کاربری رخ دهد یا حرمت قبور خدشه‌دار شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم با اشاره به تفاهم‌نامه میان این اداره کل و شهرداری قم افزود: در این تفاهم‌نامه بر حفظ حرمت قبور و رعایت موازین شرعی تأکید شده است. از رسانه‌ها انتظار داریم در چارچوب مفاد این تفاهم‌نامه، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف درباره اهداف و مراحل طرح ساماندهی انجام دهند، از انتشار اخبار غیرمستند و ایجاد نگرانی میان خانواده‌های صاحبان قبور پرهیز کنند و با انعکاس واقعیت‌ها، افکار عمومی را نسبت به مصلحت عمومی طرح و حفظ حرمت قبور آگاه سازند.