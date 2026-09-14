باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - قاسم خرمی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان مدیریت صنعتی در نشست خبری امروز خود در خصوص رتبه بندی شرکت های برتر ایران اظهار داشت: ۱۰۰ شرکت برتر از میان ۵۰۰ شرکت بر اساس ۳۳ شاخص از جمله فروش، ارزش تولید ناخالص داخلی، میزان صادرات، رشد اقتصادی و میزان دارایی ارزیابی می شوند.
وی با بیان اینکه نتایج کلی رتبه بندی شرکت های برتر در سال گذشته نشان می دهد که سهم ارزش افزوده ۵۰۰ شرکت از تولید ناخالص داخلی ۱۳ درصد بود که سهم ۱۰۰ شرکت برتر ۱۱ درصد است، ادامه داد: از مجموع فروش ۵۰۰ شرکت، ۸۸ درصد متعلق به ۱۰۰ شرکت برتر است به گونه ای که فروش ۱۰۰ شرکت برتر ۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی است.
رئیس سازمان مدیریت صنعتی ایران پایان مهر ماه را آخرین مهلت ارسال مستندات شرکت ها اعلام کرد: معرفی شرکت های برتر در اسفندماه امسال صورت می گیرد.
خرمی اضافه کرد: بررسی اطلاعات شرکتهای حاضر در این رتبهبندی نشان میدهد گروه محدودی از شرکتها سهم قابل توجهی از فروش و صادرات کشور را در اختیار دارند و همین موضوع اهمیت بررسی و تحلیل دادههای این رتبهبندی را برای شناخت ساختار اقتصاد کشور بیشتر میکند.
وی افزود: در میان شرکتهای برتر، صنایع مختلف از جمله پتروشیمی، شرکتهای چندرشتهای صنعتی و مجموعههای فعال در حوزه اقتصاد دانشبنیان حضور قابل توجهی دارند و سهم آنها از شاخصهای مختلف اقتصادی، از جمله فروش و صادرات، قابل توجه است.
وی با بیان اینکه رتبه بندی شرکت های برتر نقشه کلان توسعه صنعتی کشور است گفت: آمارهای بهدستآمده از رتبهبندی شرکتهای برتر میتواند تصویر دقیقتری از وضعیت بنگاههای بزرگ کشور، میزان تمرکز فروش، سهم صنایع مختلف و جایگاه شرکتهای دانشبنیان در اقتصاد ارائه کند و مبنایی برای سیاستگذاری و تصمیمگیری اقتصادی باشد.
وی با بیان اینکه مشارکت شرکتها در رتبهبندی کسبوکارها با وجود شرایط اقتصادی کشور کاهش قابل توجهی نداشته است گفت: با وجود شرایط دشوار اقتصادی و آسیبهای ناشی از جنگ، میزان مشارکت شرکتها در سال جاری نسبت به سال گذشته با ریزش قابل توجهی همراه نبوده است.
رئیس سازمان مدیریت صنعتی ایران با اشاره به روند ارزیابی و رتبهبندی شرکتهای برتر کشور بیان کرد: اطلاعاتی که در فرآیند رتبهبندی کسبوکارها از شرکتها دریافت میشود، در اختیار سازمان مدیریت صنعتی قرار میگیرد و این اطلاعات فقط برای انجام ارزیابیها و استخراج شاخصهای مورد نیاز مورد استفاده قرار میگیرد.
وی همچنین از راهاندازی برنامهای برای حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ خبر داد و گفت: در چارچوب مسئولیتهای سازمان مدیریت صنعتی، تلاش شده است بخشی از خدمات آموزشی و مشاورهای مورد نیاز این بنگاهها به صورت رایگان ارائه شود تا شرکتهایی که در جریان جنگ با آسیب مواجه شدهاند، بتوانند با استفاده از این خدمات روند بازسازی و فعالیت خود را از سر بگیرند.
وی خاطر نشان کرد: این سازمان به عنوان بازوی فکری و اجرایی، «بازسازی و بازآفرینی صنایع آسیبدیده» را به عنوان ماموریت راهبردی خود در قالب پویش ملی «دوباره میسازمت وطن» با مشارکت گسترده نهادهای دولتی و نخبگان عرصه مشاوره کسبوکار را شروع کرده است.
در ادامه نشست، بهنام فیضآبادی مدیر رتبهبندی شرکتهای برتر ایران با تشریح فلسفه و فرآیند رتبهبندی شرکتها گفت: هدف این مرکز صرفا انتشار فهرستی از شرکتهای برتر نیست، بلکه تلاش میکنیم با تبدیل داده به اطلاعات و سپس تحلیل، تصویری روشن از عملکرد بنگاهها در اختیار مدیران و تصمیمگیران قرار دهیم تا مبنایی برای تصمیمگیریهای دقیقتر باشد.
فیضآبادی با اشاره به سابقه حدود سه دهه رتبهبندی شرکتها در سازمان مدیریت صنعتی اظهار کرد: فرآیند رتبهبندی شرکتهای برتر از سال ۱۳۷۷ در سازمان مدیریت صنعتی آغاز شد و این مدل با بهرهگیری از الگوهای معتبر بینالمللی شکل گرفت. در طول این سالها نیز متناسب با نیازهای اقتصادی کشور، شاخصهای مورد ارزیابی توسعه پیدا کرده و امروز عملکرد شرکتها بر اساس ۳۳ شاخص بررسی میشود.
وی افزود: در این فرآیند، اطلاعات هزاران شرکت از منابع مختلف و همچنین گزارشهای حسابرسیشدهای که شرکتها ارائه میکنند، جمعآوری و پس از بررسی و پردازش، مبنای رتبهبندی قرار میگیرد و در نهایت ۵۰۰ شرکت برتر در گروههای مختلف معرفی میشوند.
فیضآبادی تاکید کرد: هدف مرکز رتبهبندی صرفا تهیه یک فهرست و برگزاری یک رویداد نیست.تلاش ما این است که اطلاعاتی فراتر از اعداد و صورتهای مالی در اختیار مدیران و حاکمیت قرار گیرد تا مشخص شود چه عواملی در شکلگیری عملکرد و جایگاه یک شرکت موثر بوده است.
وی با بیان اینکه رتبهبندی شرکتها در هفت حوزه اصلی انجام میشود، گفت: اندازه و رشد شرکت، سودآوری و عملکرد، بهرهوری، صادرات، نقدینگی، وضعیت بدهی و ارزش بازار از جمله حوزههایی هستند که در ارزیابیها مورد توجه قرار میگیرند.
مدیر رتبهبندی شرکتهای برتر ایران ادامه داد: در ارزیابی عملکرد بنگاهها، تنها میزان فروش یا سود شرکت مورد توجه نیست؛ بلکه شاخصهایی مانند رشد فروش، فروش سرانه، ارزش افزوده ایجادشده، رشد داراییها و رشد اشتغال نیز اهمیت دارند و میتوانند تصویر دقیقتری از عملکرد واقعی یک بنگاه ارائه کنند.
وی تصریح کرد: اعداد و اطلاعات مالی در واقع بازتاب تصمیمهای مدیریتی و استراتژیهای بنگاه هستند. برای نمونه، رشد فروش میتواند نتیجه سیاستهای توسعه بازار باشد و تغییر در ساختار داراییها نیز ممکن است حاصل تصمیمهای سرمایهگذاری شرکت باشد. بنابراین تحلیل این دادهها میتواند به مدیران کمک کند دلایل تغییر جایگاه خود را بهتر شناسایی کنند.
فیضآبادی با اشاره به طبقهبندی شرکتها در ۳۲ گروه صنعتی گفت: این طبقهبندی بر مبنای استاندارد ISIC انجام میشود تا شرکتها علاوه بر ارزیابی جایگاه عمومی خود، بتوانند عملکردشان را با سایر بنگاههای فعال در گروه صنعتی خود نیز مقایسه کنند.
وی افزود: یک مدیر ارشد باید همواره بداند شرکتش در چه جایگاهی قرار دارد، رقبای آن کجا ایستادهاند و در کدام شاخصها از رقبا عملکرد بهتری دارد و در چه شاخصهایی نیازمند بهبود است. این مقایسه یکی از کارکردهای مهم رتبهبندی شرکتهاست.
مدیر رتبهبندی شرکتهای برتر ایران خاطرنشان کرد: تلاش مرکز این است که از «داده» به «اطلاعات»، از اطلاعات به «تحلیل» و از تحلیل به «بینش» برسیم؛ بهگونهای که مدیران بنگاهها و تصمیمگیران اقتصادی بتوانند بر مبنای شناخت دقیقتری از وضعیت موجود، تصمیمهای بهتری برای آینده اتخاذ کنند.
وی گفت: عملکرد بنگاهها در نهایت بخشی از تصویر اقتصاد کلان کشور را شکل میدهد و اگر مدیران بتوانند تصمیمهای موثرتری اتخاذ کنند، آثار آن در سطح اقتصاد و جامعه نیز نمایان خواهد شد.
فیضآبادی در ادامه از برنامه این مرکز برای توسعه خدمات تحلیلی خبر داد و اظهار کرد: یکی از برنامههای در دست اجرا، طراحی و ارائه یک دستیار هوش مصنوعی برای مدیران است تا آنها بتوانند علاوه بر گزارشهای تخصصی، از ظرفیت بانک اطلاعاتی مرکز رتبهبندی برای انجام تحلیلهای عمیقتر و دقیقتر استفاده کنند.
وی همچنین به برنامههای جدید در رتبهبندی شرکتها اشاره کرد و گفت: موضوع اقتصاد چرخشی و زنجیره تامین بسته از جمله محورهایی است که در دوره جدید مورد توجه قرار گرفته و تلاش میکنیم شرکتهای فعال در این حوزه نیز در ارزیابیهای جدید مورد شناسایی و معرفی قرار گیرند.مدیر رتبهبندی شرکتهای برتر ایران همچنین از تداوم طرح رتبهبندی بنگاههای کوچک و متوسط خبر داد و افزود: با همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، مدلی متناسب با شرایط شرکتهای کوچک و متوسط طراحی شده و پس از اجرای نخستین دوره آن در سال گذشته، این طرح در سال جاری نیز دنبال خواهد شد.
فیضآبادی گفت: فلسفه اصلی رتبهبندی این است که عملکرد بنگاهها در برابر مدیران و تصمیمگیران قرار گیرد؛ به تعبیری، رتبهبندی میتواند مانند آینهای باشد که به مدیران کمک میکند وضعیت امروز خود را بهتر ببینند و مسیر مناسبتری برای آینده انتخاب کنند.