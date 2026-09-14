باشگاه خبرنگاران جوان - شبکههای رادیویی با تولید و پخش ویژهبرنامههایی متنوع به معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و گردشگری استان آذربایجان شرقی همزمان با برگزاری رویداد «ایران جان» میپردازند و صدای مردم و روایتهای شنیدنی این خطه از ایران را به گوش مخاطبان سراسر کشور میرسانند.
برنامههای رادیویی همچون «زیر آسمان ایران»، «پیام یاران»، «ایران جان»، «رهیافت»، «دهگرد»، «زعفرون»، «سرزمین قرآنی»، «دورت بگردم ایران»، «ایران جوان»، «سهند آوا»، «هفت کوچه»، «به وقت گفتوگو»، «چمدون» و ... را ویژه ایران جان در آذربایجان شرقی پخش میکند.
رادیو ایران؛ زیرآسمان ایران
برنامه «زیر آسمان ایران» با اجرای فیروزه آدابی پنجشنبه و جمعه به صورت زنده از تبریز روی آنتن رادیو ایران میرود. این برنامه از ساعت ۱۷:۱۰ با محوریت معرفی ظرفیتها، داشتهها و جلوههای فرهنگی و اجتماعی تبریز، در راستای رویداد ملی «ایران جان» پخش خواهد شد.
رادیو جوان؛ روایت آداب و رسوم
رادیو جوان با برنامه «ایران جوان» ویژه تبریز و آداب و رسوم و جاذبههای این شهر از مرکز تبریز و هم نفس با مردم این خطه، روی آنتن میرود. گویندگان برنامه حسن اسماعیلپور و آرزو جعفرپور هستند و گزارش و مستند به عهده الهام وحدت است.
رادیو فرهنگ؛ هفت اقلیم
برنامههای «هفت کوچه» و « هفت اقلیم» رادیو فرهنگ از تبریز روانه آنتن میشود. این ویژهبرنامه میدانی با پوشش کنگره شهریار و گفتوگو با ادیبان و پژوهشگران به تبیین هویت فرهنگی و ظرفیتهای ادبی و تاریخی این دیار میپردازد.
رادیو تهران؛ همراه با چمدون
رادیو تهران با برنامه «چمدون» به آذربایجان شرقی میرود تا مخاطبان را با جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان آشنا کند. این برنامه، پنجشنبه و جمعه صبح، با نگاهی به سفر، مسیرها، خوراک و ظرفیتهای گردشگری آذربایجان شرقی پخش میشود.
رادیو گفتوگو؛ به وقت گفتوگو
برنامه «به وقت گفتوگو» در رادیو گفتوگو با محوریت معرفی ظرفیتهای گردشگری، اقتصادی و اجتماعی آذربایجان شرقی، به بررسی توانمندیها و مسائل این استان میپردازد.این برنامه آخرین اقدامات و دستاوردها را بررسی و مطالبات مردم را منعکس میکند.
رادیو ورزش؛ معرفی ورزش استان
برنامه رادیویی «ایرانجان» از شبکه رادیو ورزش به معرفی ورزش استان آذربایجان شرقی میپردازد. گروههای برنامهساز ضمن اجرای مشترک با صدای مرکز استان، به بررسی ظرفیتهای ورزشی، فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه ورزش و معرفی جاذبههای گردشگری و فرهنگی منطقه خواهند پرداخت.
رادیو اقتصاد؛ همراه با رهیافت
برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد به بررسی ظرفیتهای سرمایهگذاری آذربایجان شرقی میپردازد. این برنامه با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان بخشهای دولتی و خصوصی، از جمله نمایندگان اتاق بازرگانی استان آذربایجان شرقی، به بررسی برنامهها، فرصتها و مسائل کلان اقتصادی استان خواهد پرداخت.
رادیو صبا؛ لحظاتی شنیدنی
برنامه «زعفرون» در هفته «ایران جان، آذربایجان ایران» با نگاهی طنزآمیز به موضوعات و مسائل اجتماعی، لحظاتی شاد و شنیدنی را برای مخاطبان رادیو صبا رقم میزند.
رادیو نمایش؛ دورت بگردم ایران
برنامه «دورت بگردم ایران» با نام اختصاصی «آذرآبادگان» با معرفی ظرفیتهای گردشگری تاریخی، شگفتیهای طبیعی و ژئوتوریسم، فرهنگ، آیینها و گردشگری خلاق و ... با گویندگی فاطمه حاتمی از رادیو نمایش پخش میشود.
رادیو قرآن؛ پخش «سرزمین قرآنی»
همزمان با ایام برگزاری رویداد ملی «ایران جان ـ آذربایجان شرقی ایران»، شبکه رادیویی قرآن ویژه برنامه «سرزمین قرآنی» را با همین محور به روی آنتن میبرد. معرفی ظرفیتهای دینی، قرآنی و فرهنگی استان آذربایجان شرقی و ... از جمله تدارک این شبکه رادیویی است.
رادیو پیام؛ معرفی جاذبههای گردشگری
برنامه «پیام یاران» از رادیو پیام به تهیه کنندگی عباس اسعدیمقدم با موضوع جاذبههای گردشگری، تاریخی، صنایعدستی و.... آذربایجان شرقی میپردازد.
رادیو آوا؛ سهند آوا
شبکه رادیویی آوا ویژه این مناسبت برنامه «سهند آوا» را روانه آنتن میکند. این برنامه در دو نوبت به مدت یک ساعت و با محوریت معرفی جاذبههای استان آذربایجان همراه با پخش آثار موسیقایی این خطه از ایران روی آنتن خواهد رفت.
رادیو سلامت؛ سفر به دل روستاهای آذربایجان شرقی
برنامه «دهگرد» با حضور سینا و فاطمه، زوج رادیو سلامتی، این بار در مسیر روستاهای استان آذربایجان شرقی ادامه مییابد.این برنامه با گویندگی فرشته قربانی، شنوندگان را به تجربهای متفاوت از ایران جان میبرد.