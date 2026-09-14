ذخایر خونی مازندران نیازمند همراهی مردم

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر اسماعیل پوریانی سرپرست ادارهکل انتقال خون مازندران با اشاره به اهمیت استمرار اهدای خون در تمامی ایام سال، گفت: در روزهای پایانی تابستان و همزمان با افزایش سفرهای شهریورماه، معمولاً میزان مراجعات مردم به مراکز اهدای خون تحت تأثیر قرار گرفته و کاهش مییابد، اما نیاز بیماران به خون و فرآوردههای خونی همواره وجود دارد و نمیتوان تأمین این ماده حیاتی را متوقف کرد.
او افزود: خون هیچ جایگزینی ندارد و تنها از طریق انسانهای نیکوکار و ایثارگر تأمین میشود؛ از این رو حضور مسئولانه و مستمر مردم در مراکز اهدای خون، نقش مهمی در حفظ پایداری ذخایر خونی و پاسخگویی به نیاز بیماران دارد.
سرپرست انتقال خون مازندران با اشاره به شرایط ویژه استان، گفت: مازندران به دلیل گردشگرپذیر بودن، حضور گسترده مسافران، آمار قابل توجه حوادث جادهای، وجود بیماران خاص بهویژه بیماران مبتلا به تالاسمی، مراکز جراحی قلب باز و مراکز درمانی متعدد، یکی از استانهای پرمصرف خون در کشور محسوب میشود؛ بنابراین تأمین مستمر خون و فرآوردههای خونی در این استان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
دکتر پوریانی افزود: هر واحد خون اهدایی پس از طی مراحل فرآوری، حداقل به سه فرآورده خونی تبدیل میشود و میتواند در نجات جان سه بیمار مورد استفاده قرار گیرد؛ اقدامی ارزشمند که نشاندهنده نقش مؤثر هر اهداکننده در کمک به بیماران نیازمند است.
او با تأکید بر ضرورت افزایش مشارکت بانوان در اهدای خون، گفت: بانوان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل میدهند، اما سهم آنان از اهداکنندگان خون استان کمتر از پنج درصد است و انتظار میرود با افزایش آگاهی و مشارکت بیشتر، شاهد حضور پررنگتر بانوان در این عرصه انساندوستانه باشیم.
سرپرست انتقال خون مازندران ادامه داد: تمامی افراد واجد شرایط میتوانند از ۱۸ سال تمام تا ۶۵ سالگی و اهداکنندگان مستمر نیز با تشخیص پزشک بالاتر از ۶۵ سال هم میتوانند خون اهدا کنند. همچنین آقایان هر سه ماه یکبار و بانوان هر چهار ماه یکبار میتوانند با مراجعه به مراکز اهدای خون، در این اقدام حیاتی مشارکت کنند.
دکتر پوریانی در پایان با اشاره به اینکه در حال حاضر تمامی گروههای خونی مورد نیاز است، از مردم شریف استان، بهویژه جوانان و بانوان، دعوت کرد با مراجعه به مراکز اهدای خون، در این اقدام انساندوستانه و حیاتی مشارکت کنند و بیماران نیازمند به خون را فراموش نکنند. وی افزود: پایگاههای انتقال خون ساری، بهشهر، بابل، آمل، چالوس و تنکابن تا اطلاع ثانوی در روزهای جمعه نیز از ساعت ۸ تا ۱۳ آماده خدمترسانی به اهداکنندگان خون هستند.
منبع:روابط عمومی اداره کل انتقال خون مازندران