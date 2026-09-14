باشگاه خبرنگاران جوان - رییس کل دادگستری گلستان گفت: سه جوان که با ارتکاب به قتل در سه پرونده گوناگون منتظر اجرای حکم اعدام بودند با گذشت بزرگوارانه اولیای دم از چوبه دار نجات یافتند.

او اضافه کرد: یکی از پرونده‌های قصاص مربوط به جوان آق قلایی است که سال ۱۳۹۹ هنگام نزاع، کنترل خشم خود را از دست داد و در یک حادثه تلخ سبب مرگ یک نفر شد.

محمود اسپانلو افزود: دومین پرونده نیز مربوط به قتل هنگام نزاع در شهر علی آبادکتول در سال ۱۴۰۱ است که در این درگیری نیز خشم یک جوان، سبب مرگ رهگذری شد که قصد داشت طرفین دعوا را به آرامش دعوت کند.

اسپانلو ادامه داد: سومین محکوم به قصاصی که صبح امروز در چند قدمی اجرای حکم بخشیده شد، سال ۱۴۰۰ مرتکب قتل شده بود.

وی افزود: در هر سه پرونده به درخواست اولیای دم، رای قصاص صادر شد و پس از طی تشریفات قانونی در نوبت اجرا قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با پادرمیانی دادستان‌های این شهرستان‌ها، اعضای شورای حل اختلاف و ریش سفیدان بارها نشست‌های مصالحه برگزار شد و در نهایت اولیای دم این ۳ پرونده، بزرگوارانه از حق شرعی و قانونی خود گذشتند و از اجرای قصاص منصرف شدند.

منبع: روابط عمومی دادگستری استان گلستان