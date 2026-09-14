باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گارد ساحلی یونان اعلام کرد که حدود ۲۵ نفر پس از غرق شدن یک قایق حامل مهاجران در جنوب جزیره گاودوس این کشور ناپدید شده‌اند.

گارد ساحلی توضیح داد که تاکنون ۵۱ تبعه خارجی توسط کشتی‌های مجاور نجات یافته‌اند، در حالی که یک تبعه خارجی بیهوش پیدا شده است. بازماندگان گفتند که این قایق حامل ۷۷ نفر بوده است و این یعنی تعداد مفقودین ممکن است بیشتر از تعداد اعلام شده باشد.

جست‌و‌جو برای مفقودین با مشارکت چهار کشتی مجاور و دو قایق متعلق به آژانس مرزی اروپا فرانتکس ادامه یافت، در حالی که یک کشتی گارد ساحلی دیگر، یک کشتی فرونتکس و یک بالگرد به محل حادثه اعزام شدند تا در یک عملیات نجات گسترده با هدف یافتن هرچه سریعتر بازماندگان، کار خود را آغاز کنند.

در حادثه‌ای جداگانه در روز یکشنبه، دفتر گوتام ناپات، نخست وزیر وانواتو، در بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از غرق شدن یک کشتی در سواحل وانواتو، حداقل یک نفر جان خود را از دست داده و بیش از ۳۰ نفر مفقود شده‌اند.

در این بیانیه آمده است که عملیات جست‌و‌جو و نجات در این کشور جزیره‌ای اقیانوس آرام، واقع در حدود ۱۷۵۰ کیلومتری شرق استرالیا، پس از غرق شدن کشتی‌ ام‌وی ماتوئه با ده‌ها خدمه و مسافر، ادامه دارد و ۱۵ نفر از آنها زنده پیدا شده‌اند.

منبع: رویترز