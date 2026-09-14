گارد ساحلی یونان از ناپدید شدن حدود ۲۵ مهاجر پس از غرق شدن یک قایق در جنوب جزیره گاودوس خبر داد؛ تاکنون ۵۱ نفر نجات یافته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گارد ساحلی یونان اعلام کرد که حدود ۲۵ نفر پس از غرق شدن یک قایق حامل مهاجران در جنوب جزیره گاودوس این کشور ناپدید شده‌اند.

گارد ساحلی توضیح داد که تاکنون ۵۱ تبعه خارجی توسط کشتی‌های مجاور نجات یافته‌اند، در حالی که یک تبعه خارجی بیهوش پیدا شده است. بازماندگان گفتند که این قایق حامل ۷۷ نفر بوده است و این یعنی تعداد مفقودین ممکن است بیشتر از تعداد اعلام شده باشد.

جست‌و‌جو برای مفقودین با مشارکت چهار کشتی مجاور و دو قایق متعلق به آژانس مرزی اروپا فرانتکس ادامه یافت، در حالی که یک کشتی گارد ساحلی دیگر، یک کشتی فرونتکس و یک بالگرد به محل حادثه اعزام شدند تا در یک عملیات نجات گسترده با هدف یافتن هرچه سریعتر بازماندگان، کار خود را آغاز کنند.

در حادثه‌ای جداگانه در روز یکشنبه، دفتر گوتام ناپات، نخست وزیر وانواتو، در بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از غرق شدن یک کشتی در سواحل وانواتو، حداقل یک نفر جان خود را از دست داده و بیش از ۳۰ نفر مفقود شده‌اند.

در این بیانیه آمده است که عملیات جست‌و‌جو و نجات در این کشور جزیره‌ای اقیانوس آرام، واقع در حدود ۱۷۵۰ کیلومتری شرق استرالیا، پس از غرق شدن کشتی‌ ام‌وی ماتوئه با ده‌ها خدمه و مسافر، ادامه دارد و ۱۵ نفر از آنها زنده پیدا شده‌اند.

منبع: رویترز

برچسب ها: مهاجر غیرقانونی ، سواحل یونان
خبرهای مرتبط
نخست وزیر اسپانیا: مدرکی برای اثبات نقش مراکش در بحران مهاجرت نداریم
افشاگری سانچز از نقش اسرائیل در بحران مهاجرت غیرقانونی اخیر
حزب راست افراطی آلمان: پناهندگان اوکراینی به کشورشان برگردند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سی‌ان‌ان: آمریکا خواهان ازسرگیری مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران است
ادعای ترامپ درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا
سوخته و به شدت آسیب دیده؛ تصاویر ماهواره‌ای از خسارت خط لوله‌ نفت عربستان
درخواست کمک عربستان از اسرائیل برای مقابله با یمنی‌ها
افزایش قیمت نفت در پی تشدید تنش‌ها در غرب آسیا
بحث استیضاح ترامپ دوباره در کانون توجه قرار گرفت
کره جنوبی و آمریکا مذاکرات دفاعی سطح بالا برگزار می‌کنند
کره شمالی رزمایشی با موشک‌های کروز و بالستیک برگزار کرد
کانادا قصد دارد در وام اتحادیه اروپا به اوکراین مشارکت کند
اعتراضات در ۸ شهر سوریه همزمان با افزایش قیمت سوخت
آخرین اخبار
تجمع اعتراضی مردم ژاپن علیه رژیم صهیونیستی در توکیو
اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی خواستار برگزاری همه‌پرسی استقلال شدند
قیمت گاز اروپا برای نخستین‌بار از دسامبر ۲۰۲۲ از هزار دلار عبور کرد
اعتراضات در ۸ شهر سوریه همزمان با افزایش قیمت سوخت
سوخته و به شدت آسیب دیده؛ تصاویر ماهواره‌ای از خسارت خط لوله‌ نفت عربستان
تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان کمتر از میانگین ۱۰ روز گذشته است
درخواست کمک عربستان از اسرائیل برای مقابله با یمنی‌ها
کانادا قصد دارد در وام اتحادیه اروپا به اوکراین مشارکت کند
بحث استیضاح ترامپ دوباره در کانون توجه قرار گرفت
سی‌ان‌ان: آمریکا خواهان ازسرگیری مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران است
کره شمالی رزمایشی با موشک‌های کروز و بالستیک برگزار کرد
افزایش قیمت نفت در پی تشدید تنش‌ها در غرب آسیا
کره جنوبی و آمریکا مذاکرات دفاعی سطح بالا برگزار می‌کنند
ادعای ترامپ درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا
سخنگوی انصارالله از ده‌ها حمله هوایی عربستان خبر داد
زلنسکی منتقدان خود را تحریم کرد
عمان: نشست منطقه‌ای درباره تنگه هرمز به تعویق افتاد
حزب راست افراطی آلمان: پناهندگان اوکراینی به کشورشان برگردند
حادثه دریایی برای یک کشتی با خدمه هندی در تنگه هرمز
دور بعدی مذاکرات دولت لبنان با رژیم صهیونیستی در رم برگزار می‌شود
حمله هوایی عربستان به استان صعده در یمن
رویترز: عربستان فقط ۷ روز ذخیره نفت برای صادرات دارد
ترامپ: زلنسکی حمله به زیرساخت‌های انرژی روسیه را متوقف کند
واکنش ترامپ به مذاکره کشور‌های عربی با ایران درباره تنگه هرمز
رویترز: قطع خط لوله عربستان، ۴ درصد از عرضه جهانی نفت را مختل می‌کند
هشدار وزیر خارجه ترکیه درباره پیامد‌های بحران تنگه هرمز بر اقتصاد جهان
کرملین برگزاری مذاکرات سه‌جانبه در اکتبر را رد نمی‌کند
لیتوانی فرودگاه ویلنیوس را در پی مشاهده احتمالی پهپاد بست
از هرمز تا باب‌المندب؛ سه ضلع بحران انرژی که قیمت نفت را به ۱۱۷ دلار می‌رساند
توقف فعالیت چند ژنراتور بیمارستان‌های غزه در پی کمبود سوخت