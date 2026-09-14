شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در ارائه تسهیلات وام طرح جوانی جمعیت در استان چهارمحال و بختیاری ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وام طرح جوانی جمعیت یکی از تسهیلات حمایتی دولت است که با هدف پشتیبانی از خانواده‌های مشمول قانون به آنها تعلق می‌گیرد تا آنها با مشکلات کمتری مواجه شوند.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است اجرای این طرح به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده اس.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام بنده سه فرزند دارم وبرای دریافت وام ودیعه مسکن جوانی جمعیت در استان چهارمحال وبختیاری اقدام کردم. در بانک صادرات پرونده تشکیل دادم، بعداز چند روز گفتند، سهمیه تمام شد و دیگر تسهیلاتی پرداخت نمی‌کنیم، به مدیریت شعب استان مراجعه کردم گفتند، ۲۰ نفر سهمیه بود تمام شد به بقیه بانک‌ها اعم از ملت، تجارت، پست بانک مراجعه کردم اصلا انکار این وام شدن وگفتند همچین چیزی برای ما ابلاغ نشده است، لطفا پیگیری کنید.