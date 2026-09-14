شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در ارائه تسهیلات وام طرح جوانی جمعیت در استان چهارمحال و بختیاری ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وام طرح جوانی جمعیت یکی از تسهیلات حمایتی دولت است که با هدف پشتیبانی از خانواده‌های مشمول قانون به آنها تعلق می‌گیرد تا آنها با مشکلات کمتری مواجه شوند.
اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است اجرای این طرح به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده اس.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام بنده سه فرزند دارم وبرای دریافت وام ودیعه مسکن جوانی جمعیت در استان چهارمحال وبختیاری اقدام کردم. در بانک صادرات پرونده تشکیل دادم، بعداز چند روز گفتند، سهمیه تمام شد و دیگر تسهیلاتی پرداخت نمی‌کنیم، به مدیریت شعب استان مراجعه کردم گفتند، ۲۰ نفر سهمیه بود تمام شد به بقیه بانک‌ها اعم از ملت، تجارت، پست بانک مراجعه کردم اصلا انکار این وام شدن وگفتند همچین چیزی برای ما ابلاغ نشده است، لطفا پیگیری کنید.

برچسب ها: تسهیلات وام ، سوژه خبری ، وام ودیعه مسکن
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار البرز؛
ایستادگی مردم انقلابی ماهدشت در قرار‌های شبانه
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
گزارش تصویری از مقاومت مردم انقلابی هریس مقابل دشمنان در تجمعات شبانه
شهروندخبرنگار همدان؛
برگزاری مسابقه میدان یار در نهاوند تجمعات شبانه + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حضور با شکوه مردم دیباج در میدان مقاومت + فیلم
حضور مردم انقلابی روستای انارستانک در قرار شبانه به ایستگاه ۱۹۷ رسید
برگزاری چهارمین جشنواره انگور ابهر در روستای تاریخی و زیبای درسجین + عکس
تداوم ایستادگی مردم انقلابی خوی در میدان مقاومت + عکس
گلایه متقاضیان وام ودیعه مسکن از تاخیر در ارائه تسهیلات
آخرین اخبار
گلایه متقاضیان وام ودیعه مسکن از تاخیر در ارائه تسهیلات
تداوم ایستادگی مردم انقلابی خوی در میدان مقاومت + عکس
برگزاری چهارمین جشنواره انگور ابهر در روستای تاریخی و زیبای درسجین + عکس
حضور مردم انقلابی روستای انارستانک در قرار شبانه به ایستگاه ۱۹۷ رسید
حضور با شکوه مردم دیباج در میدان مقاومت + فیلم
فیلمی از حضور با صلابت دیباجی‌ها در قرار‌های شبانه
کاهش سن بازنشستگی بیمه درخواست زنان روستایی شد
گلایه اهالی ساری از آبگرفتگی در معابر به وقت تابستان