باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

کاشت نهال به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در پردیس + فیلم

در راستای طرح کاشت یک میلیارد درخت، پویش کاشت درخت در مدارس استان تهران، در پردیس آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با اجرای طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت، دانش‌آموزان یکی از مدارس شهر پردیس به یاد شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب نهال کاشتند.

 

مطالب مرتبط
کاشت نهال به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در پردیس + فیلم
young journalists club

دومین سال طرح کاشت یک میلیارد درخت + فیلم

کاشت نهال به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در پردیس + فیلم
young journalists club

کاشت ۲۷۸۲ نهال به یاد پزشکان درگذشته + فیلم

کاشت نهال به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در پردیس + فیلم
young journalists club

کاشت نهال در پاکستان توسط رئیس‌جمهور + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شگفتی شبکه دولتی فرانسه از استقبال مردم ایران از پویش جان فدا + فیلم
۸۸۴

شگفتی شبکه دولتی فرانسه از استقبال مردم ایران از پویش جان فدا + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
 والدین نسل Z باید تفاوت‌ها را بپذیرند + فیلم
۸۶۸

 والدین نسل Z باید تفاوت‌ها را بپذیرند + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
پنیری به قدمت تاریخ + فیلم
۸۲۲

پنیری به قدمت تاریخ + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
روایتی ناگفته از جنایت آمریکا در سیریک + فیلم
۷۱۳

روایتی ناگفته از جنایت آمریکا در سیریک + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
دیپلمات سابق آمریکایی؛ اسرائیل در مسیر خودکشی است؛ از فروپاشی ارتش تا فرار نخبگان! + فیلم
۶۴۲

دیپلمات سابق آمریکایی؛ اسرائیل در مسیر خودکشی است؛ از فروپاشی ارتش تا فرار نخبگان! + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha