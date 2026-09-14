کاشت نهال به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در پردیس + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0637\u0631\u062d \u0645\u0644\u06cc \u06a9\u0627\u0634\u062a \u06cc\u06a9 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u062f\u0631\u062e\u062a\u060c \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0634\u0647\u0631 \u067e\u0631\u062f\u06cc\u0633 \u0628\u0647 \u06cc\u0627\u062f \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0645\u0638\u0644\u0648\u0645 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u0634\u062c\u0631\u0647 \u0637\u06cc\u0628\u0647 \u0645\u06cc\u0646\u0627\u0628 \u0646\u0647\u0627\u0644 \u06a9\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f.\n\u00a0\n