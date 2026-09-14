کاظم جم روز افزود: حجم ذخیره سدهای تامین کننده آب مشهد شامل دوستی، ارداک، طرق و کارده یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب است که اکنون فقط ۲۰ میلیون متر مکعب از این حجم آب دارد.

وی بیان کرد: میزان بارندگی در مشهد طی سال آبی جاری تاکنون حدود ۱۷۷ میلی‌متر گزارش شده است که این میزان نسبت به میانگین درازمدت ۱۰ درصد کاهش دارد.

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه داد: آب موجود در سدهای استان نیز تنها ۹۲ میلیون مترمکعب معادل ۶ درصد از حجم ذخیره سدها است.

جم با بیان اینکه استان خراسان رضوی سالها درگیر خشکسالی پیاپی بوده است، بیان کرد: هم اینک نیز در شرایط سخت تامین آبی قرار داریم در این وضعیت مدیریت مصرف بیش از هر زمانی ضروری است.