بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عباسعلیپور، رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از فروشگاههای سطح شهر با شیوه باز کردن دربهای شیشهای سکوریت، پلیس آگاهی استان با تشکیل واحدهای ویژه، شناسایی متهم را در اولویت عملیاتی خود قرار داد.
پس از بررسیهای فنی و میدانی، مشخص شد متهم فردی سابقهدار است که تنها یک ماه پس از آزادی از زندان، مجدداً به فعالیتهای مجرمانه روی آورده بود.
با اخذ دستور قضایی، متهم بازداشت و اموال مسروقه کشف شد؛ در حال حاضر وی با صدور قرار قانونی روانه زندان شده و تحقیقات برای شناسایی شکات و همدستان احتمالی همچنان ادامه دارد.
منبع:پلیس قم