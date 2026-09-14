باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - باقری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، در جلسه کمیته گیاه‌پزشکی مگس میوه مدیترانه‌ای با اشاره به اهمیت مدیریت مگس میوه مدیترانه‌ای در باغ‌های استان، گفت: وضعیت جمعیت این آفت در مناطق باغی مازندران مورد بررسی قرار گرفت و راهکار‌های کنترل و مدیریت آن با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، تحقیقاتی و کارشناسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

او افزود: پایش مستمر جمعیت آفت و بررسی شرایط میدانی باغ‌ها، زمینه تصمیم‌گیری به‌موقع و اجرای اقدامات کنترلی متناسب با شرایط هر منطقه را فراهم می‌کند و می‌تواند از افزایش خسارت به محصولات باغی جلوگیری کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: استفاده از یافته‌های تحقیقاتی و ظرفیت کارشناسان اجرایی در کنار هماهنگی میان بخش‌های تحقیقاتی و اجرایی، از الزامات مدیریت مؤثر مگس میوه مدیترانه‌ای و صیانت از تولیدات باغی استان است.

باقری افزود: با توجه به اهمیت تولیدات باغی مازندران، برنامه‌های مدیریت این آفت باید بر پایه پایش دقیق، تصمیم‌گیری فنی و اجرای اقدامات کنترلی متناسب با شرایط جمعیت آفت دنبال شود.

او گفت: مدیریت اصولی مگس میوه مدیترانه‌ای در حفظ تولیدات باغی، افزایش بهره‌وری و کاهش خسارت مؤثر است و اجرای برنامه‌های علمی و هدفمند در این زمینه به تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی کمک می‌کند.