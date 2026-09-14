باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدقاسم طرهانی فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری فردی که با ترفند ارائه رسید جعلی به فروشندگان در برنامه دیوار اقدام به کلاهبرداری ۹۰ میلیارد ریالی از ۷ نفر از شهروندان کرده بود، خبر داد.

وی افزود: متهم به بهانه خرید خودرو با آنان وارد معامله شده و در ازای خرید خودرو رسید جعلی ارائه و بلافاصله با فروشنده در دفترخانه حاضر و وکالت تعویض پلاک را بنام خود گرفته و خودرو‌ها را به فروش می‌رسانده است.

فرمانده انتظامی استان قزوین بیان کرد: پس از انجام اقدامات پلیسی هوشمندانه و تحقیقات تخصصی، مخفیگاه متهم شناسایی و با انجام هماهنگی‌های قضائی، وی در اقدامی غافلگیرانه دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.

سردار طرهانی اضافه کرد:متهم در تحقیقات اولیه پلیس و مواجهه حضوری با مالباختگان به کلاهبرداری به ارزش ۹۰ میلیارد ریال از ۷ نفر از شهروندان با این شیوه اعتراف که پس از تکمیل پرونده، برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل شد.

کشف ۱۰ هزار قلم لوازم تحریر قاچاق در قزوین

سردار علی‌اصغرجمالی جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف ۱۰ هزار و ۸۴۸ قلم انواع لوازم تحریر قاچاق به ارزش ۸ میلیارد ریال از انبار یک واحد فروش لوازم تحریر در شهر قزوین خبر داد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین بیان کرد: برابر استعلام انجام‌شده از سامانه‌های اداره صمت، مشخص شد انبار مذکور به دلیل ثبت نشدن در سامانه جامع انبارها، از مصادیق نگهداری کالای قاچاق و خارج از شبکه توزیع محسوب می‌شود که با دستور مقام قضائی پلمب شد.

سردار جمالی با اشاره به اینکه برابر اعلام کارشناسان مربوطه، ارزش اقلام کشف شده ۸ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

کشف دخانیات و متادون قاچاق در مهرگان

سرهنگ سید حمیدرضا موسوی پور فرمانده انتظامی شهرستان البرز از کشف ۱۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق، ۱۳ هزارو ۵۴۰ حبه قرص متادون و ۳۳ لیتر شربت متادون از یک واحد صنفی متخلف توسط ماموران کلانتری ۱۵ مهرگان خبرداد.

فرمانده انتظامی شهرستان البرز با اشاره به اینکه ارزش ریالی کالای کشف شده برابر نظر کارشناسان مربوطه بالغ بر ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، بیان کرد: در این

خصوص یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد.

منبع: پلیس قزوین