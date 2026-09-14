مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: درخت ارس کهنسال روستای کَهنه شهرستان جغتای به شماره ۱۴۶۹ در فهرست میراث طبیعی ملی ایران ثبت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدجواد موسوی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: درخت ارس کهنسال روستای کَهنه شهرستان جغتای به شماره ۱۴۶۹ در فهرست میراث طبیعی ملی ایران ثبت شد.  

او افزود: اُرس یا وَرس در دامنه جنوبی رشته کوه‌های البرز از آذربایجان تا خراسان به ویژه در ارتفاعات شرق کشور به صورت خودرو و وحشی رشد می کند، درخت کهنسال ثبت شده در روستای کَهنه شهرستان جغتای قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی درباره سیمای ظاهری این درخت گفت: تنه این درخت کهنسال با قطر حدود ۱۱۵ سانتی‌متر و ارتفاع آن ۱۲ متر است، هم چنین طول سایه انداز ۱۰ متر و عرض آن نیز هشت‌متر است.

او بیان کرد: براساس برآوردهای انجام شده توسط کارشناسان، پیشینگی این درخت در حدود ۹۰۰ تا ۹۵۰ سال برآورد شده است.

برچسب ها: میراث فرهنگی ، میراث طبیعی
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