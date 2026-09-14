معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم از مهروموم چهار مرکز درمانی متخلف با انجام ۹۷ مورد بازرسی در مردادماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روح‌الله تقوی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم، با اشاره به فعالیت‌های نظارتی و اعتباربخشی معاونت درمان اظهار کرد: در مردادماه سال جاری، در مجموع ۹۷ مورد بازرسی از مراکز درمانی مختلف توسط همکاران نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان انجام شده است.

وی افزود: از مجموع بازرسی‌های انجام‌شده، ۴۲ مورد مربوط به مطب پزشکان و دندانپزشکان، ۵۰ مورد مربوط به دفاتر کار و مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی و ۵ مورد نیز مربوط به مراکز غیرمجاز بوده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم ادامه داد: در راستای اجرای ضوابط و مقررات و برخورد با تخلفات، برای ۵ مرکز متخلف تذکر کتبی صادر شد و ۴ مرکز نیز به دلیل تخلف، مهروموم شدند.

دکتر تقوی خاطرنشان کرد: همچنین پرونده ۳ مرکز متخلف برای رسیدگی قانونی و اعمال قانون به دادسرا ارجاع شده است.

وی تأکید کرد: نظارت مستمر بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی و پزشکی با هدف صیانت از سلامت مردم، ارتقای کیفیت خدمات و برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز در دستور کار معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قم قرار دارد.

تقوی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا فعالیت غیرمجاز در مراکز درمانی و پزشکی، موارد را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش کنند.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم