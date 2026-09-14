در جریان معاملات امروز ۲۳ شهریور شاخص کل بورس با کاهش ۳۸ هزار و ۱۷۸ واحد در سطح ۷ میلیون و ۳۹۳ واحدی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۲۳ شهریور شاخص کل بورس با کاهش ۳۸ هزار و ۱۷۸ واحد در سطح ۷ میلیون و ۳۹۳ واحدی قرار گرفت. فملی، شپنا و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، فملی، شپنا و وبملت سه نماد پرتراکنش بودند.

شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۳۰ هزار و ۷۴ واحد در ارتفاع ۲ میلیون واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۶ هزار و ۲۱۷ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین بانک‌ها، شیمیایی در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

اهرم، فملی و فولاد بیشترین ارزش معامله و نماد‌های فولاد، وبملت، وتجارت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
سازمان بورس مجوز پذیره‌نویسی نخستین صندوق ارزی را صادر کرد
اصلاح فعلی بازار می‌تواند کوتاه‌مدت باشد/ احتمال شکل‌گیری روند صعودی جدید با انتشار گزارش‌های ۶ ماهه
حضور کشورهای اوراسیا، شانگهای و بریکس در نمایشگاه نظام مالی تقویت می‌شود
انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
شاخص کل هم وزن ۲ میلیون واحدی شد
بورس همچنان صعودی؛ آیا رشد بازار در معاملات دوشنبه ادامه می‌یابد؟
بورس انرژی رکن تخصصی بازار سرمایه کشور در حوزه انرژی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵
بیش از ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور احداث شده است+ فیلم
مشارکت فعال بانک مرکزی در تهیه و تدوین اسناد تاسیس بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای
پشت پرده گرانی خودرو/ ۳۰ دستگاه درگیر سیاست‌گذاری خودرویی هستند
سود ۵ درصدی دلاری؛ مزیت رقابتی صندوق‌های ارزی نسبت به نگهداری فیزیکی اسکناس
برخی خودرو‌های وارداتی کم‌مصرف نیستند/ مصرف بنزین تا ۱۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر + فیلم
عرضه نخستین صندوق ارزی ایران؛ زمینه‌ساز تقویت و تحول جدی در تامین مالی ارزی توسعه صنایع کشور
کاهش وابستگی به دلار/ یکی از مهم‌ترین فرصت‌های بریکس برای ایران
صندوق ارزی می‌تواند به بخش تولید و پروژه‌های ارزآور کمک کند
خلأ جدی در بازرسی ساختمان‌های در حال بهره‌برداری/بیمه مرکزی وارد میدان شود+ فیلم
آخرین اخبار
وزش باد شدید در نواحی غرب و جنوب غرب کشور در پایان هفته
سامانه ۴۰۱۰۰ تا بازسازی آخرین خانه جنگ‌زده فعال می‌ماند
سود ۵ درصدی دلاری؛ مزیت رقابتی صندوق‌های ارزی نسبت به نگهداری فیزیکی اسکناس
مشارکت فعال بانک مرکزی در تهیه و تدوین اسناد تاسیس بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای
عرضه نخستین صندوق ارزی ایران؛ زمینه‌ساز تقویت و تحول جدی در تامین مالی ارزی توسعه صنایع کشور
کاهش وابستگی به دلار/ یکی از مهم‌ترین فرصت‌های بریکس برای ایران
عزم جدی رئیس‌جمهور برای اصلاح رویه‌های مدیریتی شرکت‌های دولتی/زیاندهی شرکت‌های دولتی باید متوقف شود
صندوق ارزی می‌تواند به بخش تولید و پروژه‌های ارزآور کمک کند
پشت پرده گرانی خودرو/ ۳۰ دستگاه درگیر سیاست‌گذاری خودرویی هستند
تولید سالانه ۹۰۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور
رشد بیش از ۱۲۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
خرید حمایتی هر کیلو مرغ مازاد با نرخ ۳۳۵ هزار تومان
برخی خودرو‌های وارداتی کم‌مصرف نیستند/ مصرف بنزین تا ۱۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر + فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵
در بازار نهاده‌های دامی چه می‌گذرد؟
دوگانه‌سوزکردن تاکسی‌های اینترنتی در ۶ استان کلید خورد
خلأ جدی در بازرسی ساختمان‌های در حال بهره‌برداری/بیمه مرکزی وارد میدان شود+ فیلم
بیش از ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور احداث شده است+ فیلم
آبرسانی به ۵۳۸۲ روستا تکمیل شد
پورشه، مرسدس‌بنز و MAYBACH در فهرست خودرو‌های مجاز وارداتی
آخرین وضعیت بیمه شخص ثالث ناوگان ریلی/ چالش اصلی همچنان در حوزه ناوگان ریلی برون‌شهری، به‌ویژه واگن‌های باری است
صندوق‌های ارزی؛ پلی میان منابع ارزی مردم و نیازهای تولید
افکس می‌تواند به چرخه اقتصاد کشور کمک کند/ صنعت بیمه از خدمات سنتی فاصله گرفته است
افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها را نمی‌توان به مشاوران املاک نسبت داد
افزایش ۱۳ میلیون لیتری ظرفیت تولید بنزین
نسخه حمایتی دولت برای عبور بنگاه‌ها از تبعات جنگ اقتصادی
تاثیر آزادسازی آرد بر قیمت نان‌های حجیم و آزادپز چقدر است؟
مقصر اصلی گرانی گوشت در بازار کیست؟