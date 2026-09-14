بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات امروز ۲۳ شهریور شاخص کل بورس با کاهش ۳۸ هزار و ۱۷۸ واحد در سطح ۷ میلیون و ۳۹۳ واحدی قرار گرفت. فملی، شپنا و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، فملی، شپنا و وبملت سه نماد پرتراکنش بودند.
شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۳۰ هزار و ۷۴ واحد در ارتفاع ۲ میلیون واحد قرار گرفت.
برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس
امروز گروه فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۶ هزار و ۲۱۷ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین بانکها، شیمیایی در رتبههای بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس
اهرم، فملی و فولاد بیشترین ارزش معامله و نمادهای فولاد، وبملت، وتجارت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.