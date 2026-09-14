مانور بازگشایی مدارس در سراسر استان مازندران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - کلبادی‌نژاد مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران از آمادگی مدارس استان برای آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ خبر داد و گفت: هدف ما در مدرسه، علاوه بر آموزش، تربیت دانش‌آموزانی اخلاق‌مدار، مسئولیت‌پذیر و مهارت‌آموخته است.

او در مانور بازگشایی مدارس با اشاره به اجرای هم‌زمان این برنامه در ۳۳ شهرستان و منطقه مازندران، افزود: دوشنبه ۳۰ شهریور زنگ بازگشایی برای دانش‌آموزان پایه هفتم و کلاس‌اولی‌ها نواخته شده و چهارشنبه نیز زنگ رسمی آغاز سال تحصیلی، «مهر و مهربانی» و «روز پرچم» در سراسر استان به صدا درمی‌آید.

کلبادی‌نژاد با قدردانی از تلاش مدیران، معلمان، خانواده‌ها و مسئولان محلی، گفت: بازگشایی مدارس صرفاً باز کردن درِ یک ساختمان نیست؛ مدرسه باید محل یادگیری کار گروهی، مسئولیت‌پذیری، اخلاق، ایثار و مهارت‌های زندگی باشد.

کلبادی‌نژاد همچنین بر جبران عقب‌ماندگی‌های آموزشی سال گذشته و آغاز پرقدرت سال تحصیلی جدید تأکید کرد.