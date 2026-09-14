باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت‌حقیقی بیان کرد: این طرح‌ها در شهرستان‌های اوز، شیراز، آباده، خرم‌بید، خفر، نی‌ریز، لامرد، اقلید، لارستان، فیروزآباد و کوار اجرایی خواهد شد.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس؛ بررسی این طرح‌ها در کمیسیون ماده ۲۱ با هدف تسهیل فرآیند‌های قانونی و فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های پاک انجام می‌شود.

او ابراز کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر ارتقای ظرفیت تولید برق و کمک به تأمین انرژی پایدار، نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای ساکنان مناطق مختلف استان ایفا می‌کند.

بهجت حقیقی عنوان کرد: بهره‌گیری از اراضی ملی در قالب این پروژه‌ها، گامی استراتژیک در مسیر توسعه زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده بهینه از ظرفیت‌های جغرافیایی استان به شمار می‌رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: جهاد کشاورزی با رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی، روند بررسی و واگذاری اراضی مورد نیاز این طرح‌های مولد را با رویکردی حمایتی دنبال می‌کند تا سرعت اجرای پروژه‌های انرژی خورشیدی افزایش یابد. این اقدامات در جهت سیاست‌های ملی دولت برای گذار به سمت انرژی‌های پاک و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی انجام می‌شود.