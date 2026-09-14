باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به شرایط جنگی و مشکلات یک سال گذشته حوزه نشر گفت: دولت خود را مکلف به حمایت از این حوزه می‌دانست و با پیگیری وزیر فرهنگ و معاون فرهنگی، کمک به ناشران در قالب‌های مختلف رصد شد.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، تفاهم‌نامه‌ای میان خانه کتاب و بنیاد علوی بسته شد که بر اساس آن در مرحله اول نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان وام و تسهیلات کم‌بهره به ناشران، کتابفروشان و اهالی قلم پرداخت می‌شود.

حیدری ادامه داد: از دیروز مرحله اول با معرفی ۳۶۰ ناشر به بانک آغاز شده و امروز نیز ۲۵۰ کتابفروش معرفی می‌شوند. مابقی ناشرانی که ثبت‌نام کرده‌اند یا ثبت‌نام‌های تکمیلی‌شان انجام شده، ان‌شالله تا هفته آینده اعلام خواهند شد.

مدیرعامل خانه کتاب در پایان ابراز امیدواری کرد: با این کمک حداقلی، گامی کوچک در حمایت از صنعت نشر به عنوان صنعتی پایه‌ای و اثرگذار در میراث تمدنی کشور برداشته شود.