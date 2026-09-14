باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی صادقپور مسئول بسیج سازندگی استان قزوین در حاشیه برگزاری رزمایش جهادگران فاطمی ۶ در استان گفت: رزمایش جهادی «جهادگران فاطمی ۶» همزمان با سراسر کشور و با هدف خدمترسانی بیمنت به ولینعمتان انقلاب در ۱۲ عرصه مختلف به اجرا درآمد و گروههای جهادی محلات و اقشار تخصصی بسیج در آن مشارکت داشتند.
وی یکی از محورهای اصلی این رزمایش را مرمت، بازسازی و ساخت مسکن برای مددجویان و نیازمندان با مشارکت کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی دانست و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۳۷ واحد مسکونی در سطح استان با هماهنگی دستگاههای متولی، مرمت، بازسازی و یا بهصورت کامل احداث شده است و این روند تا پایان سال با قوت ادامه خواهد داشت.
مسئول بسیج سازندگی استان قزوین با اشاره به جزئیات توزیع ایزوگام گفت: در این مرحله هزار لوله ایزوگام با مشارکت بسیج سازندگی و خیرین تهیه و نصب شد که بخش عمده اعتبار آن از محل اعتبارات محرومیتزدایی تأمین شده است.
سردار رستمعلی رفیعی آتانی فرمانده سپاه صاحبالامر استان قزوین از بهرهمندی ۱۷۰ روستا از نعمت آب آشامیدنی پایدار و احداث و بهسازی ۱۵۹ راه روستایی خبر داد.
وی با تأکید بر رویکرد «از آبخیز تا جالیز» اضافه کرد: بسیج سازندگی در هر نقطهای که نیازی وجود داشته، با هدف حضور در کانونهای درد و رنج مردم ورود پیدا کرده است و در این مسیر با تعامل سازنده با دستگاههای متولی، بیش از ۲۲۱ پروژه عامالمنفعه اجرا شده است.
فرمانده سپاه استان قزوین اضافه کرد: تکمیل پروژههای باقیمانده در دستور کار قرار دارد و با حمایت استاندار و مجموعه مدیران اجرایی استان، روند محرومیتزدایی با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.
منبع: سپاه قزوین