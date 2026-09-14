باشگاه خبرنگاران جوان - منوچهر ضیایی روز دوشنبه در نشست تخصصی مدیران مدارس استثنایی استان هرمزگان، «عدالت آموزشی» را چترِ اصلی تمامی اقدامات آموزش و پرورش دانست و اظهار کرد: این اصل باید از ستاد اداره‌کل تا دورترین مدارس و مناطق آموزشی در تمامی تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به نیازهای واقعی دانش‌آموزان استثنایی، خاطرنشان کرد: حمایت از این مدارس نباید به اقدامات نمادین محدود شود؛ بلکه باید امکانات آموزشی، فرهنگی و ورزشی، بدون تبعیض در اختیار دانش‌آموزان روستایی و مناطق دوردست نیز قرار گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان بر لزوم «مدیریت داده‌محور» تأکید کرد و افزود: موفقیت مدارس باید با معیارهای قابل سنجش مانند میزان جذب و نگهداشت دانش‌آموزان، مشارکت خیرین و استمرار تحصیل ارزیابی شود. وی همچنین موفقیت دانش‌آموزان استثنایی در عرصه‌های علمی نظیر قبولی در رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی را حاصل تلاش معلمان و خانواده‌ها دانست و خواستار استفاده از این دستاوردها برای امیدآفرینی در جامعه شد.

ضیایی در بخش دیگری از سخنان خود بر اصل «تاب‌آوری آموزشی» تأکید کرد و گفت: مهرماه امسال باید با محوریت آموزش حضوری آغاز شود، اما مدیران باید برای شرایط اضطراری احتمالی، راهکارهای جایگزین و آموزش‌های ترکیبی را از پیش طراحی کنند تا روند تعلیم و تربیت هرگز متوقف نشود.

وی با اشاره به ضرورت مشارکت اجتماعی، اظهار داشت: مدیر مدرسه استثنایی تنها متولی امور داخلی نیست، بلکه باید از ظرفیت شورای شهر، دهیاران، معتمدان و خیرین برای حمایت همه‌جانبه از دانش‌آموزان بهره بگیرد. همچنین با اشاره به حمایت‌های سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، از تصویب اعتبارات ویژه جهت توانمندسازی معلمان و تجهیزات آموزشی و ورزشی در استان خبر داد.

گفتنی است، آموزش و پرورش استثنایی هرمزگان هم‌اکنون در ۱۸۵ مدرسه مستقل و ضمیمه به ارائه خدمات می‌پردازد و ۶۴۰ دانش‌آموز نیز در قالب طرح‌های تلفیقی و فراگیر در ۵۶۰ مدرسه میزبان استان به تحصیل مشغول هستند.

منبع خبر:ایرنا