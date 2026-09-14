مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: در شهر تهران ۸۰۴ مدرسه فرسوده وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در گردهمایی مدیران مدارس شهر تهران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای میناب و تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار داشت: دولت چهاردهم با شعار تحول در آموزش و پرورش آغاز به کار کرد و ما در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران تلاش کردیم تا با اولویت‌بندی برنامه‌ها، این شعار را به مرحله اجرا برسانیم.

پارسا با اشاره به تداوم محرومیت‌های زیرساختی در برخی مناطق پایتخت تصریح کرد: علی‌رغم اقدامات انجام شده، در شهر تهران ۸۰۴ مدرسه فرسوده وجود دارد که نیازمند تخریب و بازسازی کامل هستند.

وی افزود: بخشی از مدارس نیز مقاوم‌سازی شده‌اند و از نظر استحکام بنا شرایط پایداری دارند، اما با توجه به تغییرات شیوه‌های آموزشی و نیازهای نوین دانش‌آموزان، از نظر کاربردی و استانداردهای روز آموزشی نیازمند بهسازی و تغییر کاربری هستند که این مهم در اولویت اقدامات قرار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با قدردانی از مشارکت نهادهای انقلابی و اجرایی از جمله سپاه محمد رسول‌الله (ص) و شهرداری تهران در پیشبرد نهضت مدرسه‌سازی، تأکید کرد: تکیه بر ظرفیت‌های بین‌دستگاهی تنها راهکار موثر برای جبران کمبود فضاهای آموزشی در کلان‌شهر تهران است.

رئیس‌جمهور؛ فرصتی طلایی برای نظام تعلیم و تربیت

پارسا با اشاره به اهمیت تحول در فرآیند یاددهی و یادگیری به عنوان هسته اصلی سند تحول بنیادین، خاطرنشان کرد: اهتمام ویژه رئیس‌جمهور به مقوله آموزش و پرورش و صرف وقت و انرژی برای حل مسائل این حوزه، یک فرصت طلایی و ارزشمند برای نظام تعلیم و تربیت کشور است و فرهنگیان شهر تهران هم‌قسم شده‌اند تا با تمام توان در مسیر تحقق این مطالبات گام بردارند.

وی با اشاره به فعالیت ۵۸ هزار معلم در مدارس پایتخت، این سرمایه انسانی را رکن اصلی موفقیت‌های مدارس دانست و گفت: آرامش و نظم حاکم بر مدارس تهران، ثمره مستقیم ایثار و زحمات شبانه‌روزی این معلمان است.

مدیر مدرسه؛ راهبر آموزشی و فرهنگی

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به رویکرد مدیریتی خود مبنی بر پرهیز از تمرکز بر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری، اظهار داشت: باور ما این است که مسائل آموزش و پرورش با صدور بخشنامه حل نمی‌شود؛ بلکه باید با رویکرد تفاهم و توافق مشترک، برای مشکلات چاره‌جویی کرد. در همین راستا، مدیر مدرسه به عنوان «راهبر آموزشی» نقش محوری در تحقق اهداف عدالت، کیفیت و هویت دارد.

اجرای پویش جهاد علمی

پارسا به اجرای موفق «پویش جهاد علمی» در مدرسه البرز اشاره کرد و توضیح داد: در این طرح، مدارس توانمند پایتخت در راستای مسئولیت اجتماعی خود، پشتیبانی علمی و آموزشی مدارس مناطق محروم را بر عهده گرفته‌اند تا عدالت آموزشی در سطح شهر تهران بیش از پیش تقویت شود.

وی همچنین از توزیع هدفمند تجهیزات آموزشی و اقلام هویتی نظیر پرچم جمهوری اسلامی ایران و نقشه‌های ملی بین مدارس خبر داد و افزود: تلاش برای تقویت هویت ملی در کنار توسعه عدالت و کیفیت آموزشی، از اولویت‌های راهبردی ما در سال تحصیلی پیش‌رو است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در پایان با تقدیر از همراهی همیشگی جامعه فرهنگیان با نظام جمهوری اسلامی، گفت: حضور معلمان در ایام ثبت‌نام، فعالیت آنان در شرایط سخت و میزبانی از مراسم‌های ملی، نشان‌دهنده تعهد عمیق این قشر به آرمان‌های انقلاب است و ما نیز تمام تلاش خود را برای تکریم و حمایت از آنان به کار خواهیم بست.