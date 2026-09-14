معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: هیچ جنگی خوب نیست، امروز ایران در موضع دفاع است و ما دفاع از کشور، هویت، تاریخ و تمامیت ارضی خود را به خوبی بلدیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - محمد جعفر قائم‌پناه روز دوشنبه در نشست معاونان دبیرخانه و مدیران عامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با گرامیداشت نام و یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه و رمضان، همچنین شهدای مدرسه میناب، ناو دنا و عروسی سیریک که سندی معتبر از جنایات جنگی ایالات متحده آمریکا است، تاکید کرد: دشمن قصد داشت تمدن ایران را نابود کند، اما سه مقوله و استراتژی مهم به شکست دشمن انجامید.

وی اضافه کرد: هیچ‌کس تصور نمی‌کرد که ایران بتواند مقابل زرادخانه هسته‌ای ۲ کشور اتمی جهان بایستد. یکی از مهمترین دلایل پیروزی ملت ایران مدیون دکترین نظامی صحیح رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین توان علمی دانشمندان نظامی بود که توانستند به روزترین سلاح‌های جهان را تولید کنند. جا دارد که دست تمام رزمندگان و مهندسان و عزیزانی که پای لانچر‌ها نشستند و پهپاد‌ها را به حرکت درآوردند و موشک‌ها بر سر دشمن فرود آوردند، بوسه بزنیم.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری بیان کرد: نکته سوم و مهم، مقاومت و پایداری مردم ایران بود؛ ملت ایران ایستاد و پایداری کرد، ایرانیان پای وطن، هویت خود ایستادند.

قائم پناه خاطر نشان کرد: هیچ جنگی خوب نیست، ما جنگ طلب نیستیم، ما در موضع دفاع هستیم، اما دفاع از کشور، هویت، ایران و تاریخ و تمایت ارضی خود را به خوبی بلدیم. جنگ خوب نیست، اما می‌تواند منشاء توسعه نیز باشد همانطور که ژاپن، آلمان، فنلاند و بسیاری کشور‌های دیگر با ایستادگی خود به توسعه دست یافتند.

نشست معاونان دبیرخانه و مدیران عامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که امروز دوشنبه ۲۳ شهریور با حضور «محمدجعفر قائم‌پناه» معاون اجرایی رئیس‌جمهور، حسین قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و حسین فروزان مدیرعامل مناطق آزاد و و ویژه اقتصادی برگزار شد.

در ابتدای این نشست مدیران عامل مناطق آزاد کیش، اروند، ارس، مازندران، ارگ جدید، بیرجند و سرو ارومیه، همچنین دبیر شورای عالی مناطق آزاد به ایراد سخنرانی پرداختند و مسائل و مشکلات مناطق آزاد متبوع خود را از جمله قوانین دست و پا گیر گمرکی، تعارض منافع، مشکلات سرمایه‌گذران داخلی و با معاون اجرایی رئیس‌جمهور در میان گذاشته و راهکار‌های اجرایی برای حل این مشکلات را مطرح کردند.

برچسب ها: دولت ، جنگ ، ایران ، آمریکا
خبرهای مرتبط
در پیامی خطاب به مردم؛
سردار موسوی: شکوه بعثت در خیابان‌ها با اتحاد حفظ شود
سرلشکر رضایی: تا زمانی که شروط ایران محقق نشود، هیچ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
جنگ ایران و آمریکا 10 سال طول می کشد
جنگ با ایران؛ پرهزینه‌ترین آزمون آمریکا + فیلم
ماجرای ناو جرالد فورد و آشکار شدن شکست‌های آمریکا در جنگ ۴۰ روزه
جنگ آمریکا با ایران چگونه به پاشنه آشیل جمهوری‌خواهان تبدیل شد؟
پایگاه خبری اسكوپ نیوزیلند؛
آمريكا جنگ پنهاني را با ايران آغاز كرده است
مشهد/ امام جمعه مشهد:
امروز میدان جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل در لبنان و سوریه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مهاجرانی: تمام ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین تولید داخل در اختیار مردم قرار می‌گیرد/ درباره موضوع موتورسواری بانوان یک خلاء قانونی وجود دارد
محمدباقر قالیباف: دشمن می‌خواست با آتش ترس را بیدار کند
قالیباف: توطئه آمریکا برای اقدام نظامی علیه ایران از اقلیم کردستان شکست خورد
بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛ در آستانه دویستمین شب ایستادگی
نقش کودکان میناب بر راهروهای سازمان ملل متحد در ژنو + تصاویر
ایران به عضویت کمیته عمومی کنفرانس سالانه آژانس اتمی درآمد
سید احسان خاندوزی رئیس کارگروه بررسی‌های اقتصادی دفتر رهبر انقلاب شد
ارتش و سپاه پاسداران متحد علیه دشمن آمریکایی - صهیونی
سردار عظمایی: دلاورمردی رزمندگان در جبهه جنوب وامدار استقامت و حضور باصلابت مردم است
عارف: از مشارکت زنان در دولت بسیار راضی هستیم
آخرین اخبار
ضوابط نام‌گذاری‌های منتسب به رهبر شهید انقلاب اسلامی به تصویب رسید
پزشکیان: سیاست‌گذاری در حوزه صنایع دریایی باید مبتنی بر اهداف روشن و قابل سنجش باشد
واکنش عراقچی به ادعا‌های بی اساس مقامات آمریکایی مبنی بر بی دفاعی ایران
کمالوندی در کنفرانس آژانس: صنعت هسته‌ای ایران با حمله نظامی، خرابکاری و ترور از بین نمی‌رود
ایران به عضویت کمیته عمومی کنفرانس سالانه آژانس اتمی درآمد
سردار عظمایی: دلاورمردی رزمندگان در جبهه جنوب وامدار استقامت و حضور باصلابت مردم است
مخبر: پرچم عزت و فتح پس از ۲۰۰ شب پایمردی ملت برافراشته است
تاکید عراقچی بر تقویت مناسبات دوجانبه اقتصادی تهران و سئول
قالیباف: توطئه آمریکا برای اقدام نظامی علیه ایران از اقلیم کردستان شکست خورد
نقش کودکان میناب بر راهروهای سازمان ملل متحد در ژنو + تصاویر
سرپرست وزارت دفاع: بهینه‌سازی مصرف انرژی نیازمند بسته جامع است
انتقال ۴۸ زندانی ایرانی از عراق به کشور
جهان یاد گرفت که با ما متناسب با تاریخ، جغرافیا، مردم و منابع‌مان صحبت کند
پیام تسلیت قالیباف در پی ترور و شهادت مولوی یوسف گرگیج
وزیر کشور عازم ترکیه شد
عارف: از مشارکت زنان در دولت بسیار راضی هستیم
بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛ در آستانه دویستمین شب ایستادگی
ارتش و سپاه پاسداران متحد علیه دشمن آمریکایی - صهیونی
سید احسان خاندوزی رئیس کارگروه بررسی‌های اقتصادی دفتر رهبر انقلاب شد
محمدباقر قالیباف: دشمن می‌خواست با آتش ترس را بیدار کند
وحدت اسلامی راه تحقق امنیت منطقه‌ای است
دیدار رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق با وزیر امور خارجه
مهاجرانی: تمام ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین تولید داخل در اختیار مردم قرار می‌گیرد/ درباره موضوع موتورسواری بانوان یک خلاء قانونی وجود دارد
با استمرار حضور آگاهانه در سایه وحدت طعم شکست را در کام دشمنان ماندگار خواهیم کرد
سردار موسوی: شکوه بعثت در خیابان‌ها با اتحاد حفظ شود
اگر تنگه‌های هرمز و باب‌المندب بسته شوند؛ چه اتفاقی خواهد افتاد؟
سرلشکر رضایی: تا زمانی که شروط ایران محقق نشود، هیچ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
انهدام یک فروند پهپاد پیشرفتهMQ1 ️در غرب تنگه هرمز
با دریافت شهریه‌های بسیار سنگین در مدارس شمال شهر تهران باید برخورد شود/ آموزش‌وپرورش جلوی بازماندن دانش‌آموزان از تحصیل را بگیرد
صفحه نخست روزنامه‌ها – سه‌شنبه ۲۴ شهریور