باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - محمد جعفر قائم‌پناه روز دوشنبه در نشست معاونان دبیرخانه و مدیران عامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با گرامیداشت نام و یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه و رمضان، همچنین شهدای مدرسه میناب، ناو دنا و عروسی سیریک که سندی معتبر از جنایات جنگی ایالات متحده آمریکا است، تاکید کرد: دشمن قصد داشت تمدن ایران را نابود کند، اما سه مقوله و استراتژی مهم به شکست دشمن انجامید.

وی اضافه کرد: هیچ‌کس تصور نمی‌کرد که ایران بتواند مقابل زرادخانه هسته‌ای ۲ کشور اتمی جهان بایستد. یکی از مهمترین دلایل پیروزی ملت ایران مدیون دکترین نظامی صحیح رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین توان علمی دانشمندان نظامی بود که توانستند به روزترین سلاح‌های جهان را تولید کنند. جا دارد که دست تمام رزمندگان و مهندسان و عزیزانی که پای لانچر‌ها نشستند و پهپاد‌ها را به حرکت درآوردند و موشک‌ها بر سر دشمن فرود آوردند، بوسه بزنیم.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری بیان کرد: نکته سوم و مهم، مقاومت و پایداری مردم ایران بود؛ ملت ایران ایستاد و پایداری کرد، ایرانیان پای وطن، هویت خود ایستادند.

قائم پناه خاطر نشان کرد: هیچ جنگی خوب نیست، ما جنگ طلب نیستیم، ما در موضع دفاع هستیم، اما دفاع از کشور، هویت، ایران و تاریخ و تمایت ارضی خود را به خوبی بلدیم. جنگ خوب نیست، اما می‌تواند منشاء توسعه نیز باشد همانطور که ژاپن، آلمان، فنلاند و بسیاری کشور‌های دیگر با ایستادگی خود به توسعه دست یافتند.

نشست معاونان دبیرخانه و مدیران عامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که امروز دوشنبه ۲۳ شهریور با حضور «محمدجعفر قائم‌پناه» معاون اجرایی رئیس‌جمهور، حسین قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و حسین فروزان مدیرعامل مناطق آزاد و و ویژه اقتصادی برگزار شد.

در ابتدای این نشست مدیران عامل مناطق آزاد کیش، اروند، ارس، مازندران، ارگ جدید، بیرجند و سرو ارومیه، همچنین دبیر شورای عالی مناطق آزاد به ایراد سخنرانی پرداختند و مسائل و مشکلات مناطق آزاد متبوع خود را از جمله قوانین دست و پا گیر گمرکی، تعارض منافع، مشکلات سرمایه‌گذران داخلی و با معاون اجرایی رئیس‌جمهور در میان گذاشته و راهکار‌های اجرایی برای حل این مشکلات را مطرح کردند.