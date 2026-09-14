مدیرکل دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان غذا و دارو گفت: سامانه پشتیبانی داروخانه‌ها با هدف تسهیل فرآیند ثبت و پیگیری درخواست‌ها و مشکلات داروخانه‌ها در میز خدمت الکترونیک سازمان غذا و دارو راه‌اندازی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید کاظمی با اشاره به دوازدهمین مرحله پویش «نبض تحول دیجیتال» گفت: داروخانه‌های سراسر کشور می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، درخواست‌ها، مسائل و مشکلات خود را از طریق این سامانه ثبت و روند رسیدگی به آن را به‌صورت الکترونیکی پیگیری کنند.

مدیرکل دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان غذا و دارو ادامه داد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به پنجره میز خدمت الکترونیک سازمان غذا و دارو به نشانی khedmat.fda.gov.ir و ثبت‌نام به عنوان کاربر حقیقی، از طریق گزینه «پشتیبانی داروخانه‌ها» درخواست یا مشکل خود را ثبت کنند. درخواست‌های ثبت‌شده در مرحله نخست توسط معاونان غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی بررسی می‌شود و در صورت نیاز، برای پیگیری تخصصی‌تر به کارشناسان سازمان غذا و دارو ارجاع خواهد شد.

وی بیان کرد: راه‌اندازی این خدمت با هدف کاهش مراجعات حضوری داروسازان به معاونت‌های غذا و دارو و ستاد مرکزی سازمان انجام شده و فرآیند بررسی و پیگیری درخواست‌ها در سطوح مختلف به‌صورت برخط و سیستمی انجام خواهد شد.

کاظمی گفت: راه‌اندازی سامانه پشتیبانی داروخانه‌ها گامی در مسیر توسعه خدمات الکترونیکی، کاهش بوروکراسی اداری، تسهیل ارتباط جامعه دارارتباطوسازی با سازمان غذا و دارو و حرکت به سمت ارائه خدمات هوشمند و غیرحضوری است.

منبع: سازمان غذا و دارو

برچسب ها: سازمان غذا و دارو ، داروخانه ها
خبرهای مرتبط
پیگیری تامین واکسن آنفلوآنزا توسط سازمان غذا و دارو
طولانی شدن مدت زمان تامین دارو به دلیل محاصره دریایی
افزایش صادرات دارو در سال گذشته علی رغم جنگ تحمیلی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تامین اقلام دارویی علی‌رغم محاصره دریایی
عدم تزریق داروی ضد ویروسی برای سویه جدید کرونا
علائمی دهانی که ممکن است نشان‌دهنده بیماری‌های جدی باشند
ابرچالش‌های کشور از جنس علوم انسانی است، نه فنی‌مهندسی
آئین نامه رفتاری جدید مایکروسافت برای هوش مصنوعی خود
پرتاب موشک «وگا-سی» و استقرار دو ماهواره اروپایی پایش محیط‌زیست در فضا
کشف هشت کهکشان با سیاه‌چاله‌هایی با جرم فوق‌العاده زیاد
اجرای زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی در ۲۰۰ مدرسه
افشای اطلاعاتی از رقیب احتمالی گوگل برای مک‌بوک اپل
عدم کمبود دارو‌های حیاتی و ضروری در کشور
آخرین اخبار
پزشکی خانواده و نظام ارجاع، مسیر عبور از بی‌سامانی به نظام‌مندی در سلامت است
تامین اقلام دارویی علی‌رغم محاصره دریایی
آئین نامه رفتاری جدید مایکروسافت برای هوش مصنوعی خود
پرتاب موشک «وگا-سی» و استقرار دو ماهواره اروپایی پایش محیط‌زیست در فضا
خاصیت انگور برای محافظت از نورون‌ها و مقابله با پارکینسون
افشای اطلاعاتی از رقیب احتمالی گوگل برای مک‌بوک اپل
توسعه ربات‌هایی برای انجام مأموریت در سطح ماه
یک ماده غذایی کم‌کالری برای افزایش احساس سیری و بهبود گوارش
 تجهیز مدارس تهران با ۷۲ هزار بسته ورزشی و ۱۰۰۰ اتاق بهداشت
آمادگی اوپو برای عرضه گوشی هوشمند رده‌بالای خود
عدم کمبود دارو‌های حیاتی و ضروری در کشور
اجرای زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی در ۲۰۰ مدرسه
علائمی دهانی که ممکن است نشان‌دهنده بیماری‌های جدی باشند
کشف هشت کهکشان با سیاه‌چاله‌هایی با جرم فوق‌العاده زیاد
ابرچالش‌های کشور از جنس علوم انسانی است، نه فنی‌مهندسی
عدم تزریق داروی ضد ویروسی برای سویه جدید کرونا
مذاکره اورژانس با سازمان استخدامی برای اخذ مجوز جذب ۵ هزار نفر
امروز؛ آخرین فرصت ثبت‌نام کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ۱۴۰۵
آغاز توزیع واکسن آنفلوانزا از هفته آینده؛ تأمین ۶.۵ میلیون دوز در دستور کار + فیلم