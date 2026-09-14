باشگاه خبرنگاران جوان - سعید کاظمی با اشاره به دوازدهمین مرحله پویش «نبض تحول دیجیتال» گفت: داروخانههای سراسر کشور میتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، درخواستها، مسائل و مشکلات خود را از طریق این سامانه ثبت و روند رسیدگی به آن را بهصورت الکترونیکی پیگیری کنند.
مدیرکل دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان غذا و دارو ادامه داد: متقاضیان میتوانند با مراجعه به پنجره میز خدمت الکترونیک سازمان غذا و دارو به نشانی khedmat.fda.gov.ir و ثبتنام به عنوان کاربر حقیقی، از طریق گزینه «پشتیبانی داروخانهها» درخواست یا مشکل خود را ثبت کنند. درخواستهای ثبتشده در مرحله نخست توسط معاونان غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی بررسی میشود و در صورت نیاز، برای پیگیری تخصصیتر به کارشناسان سازمان غذا و دارو ارجاع خواهد شد.
وی بیان کرد: راهاندازی این خدمت با هدف کاهش مراجعات حضوری داروسازان به معاونتهای غذا و دارو و ستاد مرکزی سازمان انجام شده و فرآیند بررسی و پیگیری درخواستها در سطوح مختلف بهصورت برخط و سیستمی انجام خواهد شد.
کاظمی گفت: راهاندازی سامانه پشتیبانی داروخانهها گامی در مسیر توسعه خدمات الکترونیکی، کاهش بوروکراسی اداری، تسهیل ارتباط جامعه دارارتباطوسازی با سازمان غذا و دارو و حرکت به سمت ارائه خدمات هوشمند و غیرحضوری است.
منبع: سازمان غذا و دارو