باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن از اجرای یک عملیات نظامی کیفی و گسترده در پایگاه هوایی «ملک خالد» در خمیس مشیط با استفاده از ده‌ها موشک بالستیک و پهپاد خبر داد.

روز گذشته، سریع اعلام کرد که عربستان سعودی در ۲۴ ساعت گذشته ۵۸ حمله هوایی به تعز، لحج، الجوف، حجه، البیضاء و صعده انجام داده است. سریع خاطرنشان کرد که حملات هوایی عربستان سعودی توسط جنگنده‌های اف-۱۵ که از پایگاه هوایی خمیس مشیط برخاسته‌اند، انجام شده است.

این در حالی است که نیرو‌های مسلح یمن پس از حملات پیشگیرانه علیه مراکز تجمع مزدوران سعودی، در چندین استان با آنها درگیر شده‌اند. در همین حال، عربستان سعودی در حال انجام حملات هوایی علیه تعدادی از استان‌ها از جمله مارب، الجوف، تعز و الحدیده است.

چندی پیش نیرو‌های مسلح یمن در پاسخ به تجاوز سعودی و محاصره‌ای که سال‌هاست بر این کشور تحمیل شده است، معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید» را اعلام کردند.

منبع: المیادین