باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین حسن‌پور، فرمانده انتظامی گیلان امروز (دوشنبه ۲۳ شهریور ماه) در قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی که با حضور رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، استاندار، خبرنگاران و مسئولان انتظامی برگزار شد، با تبیین شرایط جنگ اقتصادی، بر عزم راسخ پلیس برای حفاظت از امنیت معیشتی مردم و برخورد قاطع با اخلالگران کلان اقتصادی تأکید کرد.

او با بیان اینکه مبارزه با قاچاق و مفاسد اقتصادی تکلیفی انقلابی است، گفت: پلیس امنیت اقتصادی گیلان با سرلوحه قرار دادن منویات فرماندهی معظم کل قوا، رویکرد خود را از تمرکز بر پرونده‌های خرد به سمت ضربه به سرشبکه‌ها، باند‌های سازمان‌یافته و مفسدان کلان اقتصادی تغییر داده است.

فرمانده انتظامی گیلان افزود: در این مسیر، ما حامی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قانونمند هستیم، اما در برابر کسانی که با سودجویی و احتکار، سفره مردم را هدف قرار می‌دهند، با تمام قوا ایستاده‌ایم.

سردار حسن‌پور در ادامه با تشریح دستاورد‌های ۵ ماهه اخیر پلیس گیلان و اشاره به ثبت پرونده‌هایی به ارزش بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تصریح کرد: با اشراف اطلاعاتی و اقدامات عملیاتی پلیس، در بخش کشف کالای احتکاری شاهد رشد ۷۴ درصدی نسبت به سال گذشته بوده‌ایم و مجموع کشفیات در حوزه قاچاق و احتکار به رشد ۶ برابری رسیده است.

میزبانی گیلان از ۳۵ میلیون مسافر در ۵ ماه گذشته

او همچنین به وضعیت خاص گیلان به عنوان یکی از مبادی مهم تجاری کشور و پذیرش حجم عظیم مسافر اشاره کرد و گفت: این استان در ۵ ماه گذشته میزبان ۳۵ میلیون مسافر و ۹ میلیون دستگاه خودرو بود، اما با برنامه‌ریزی‌های دقیق انتظامی و همکاری با سایر دستگاه‌های ذیر‌بط، هیچگونه خلاء یا کمبودی در عرضه اقلام اساسی و استراتژیک استان به وجود نیامد؛ این موفقیت، نتیجه نظارت‌های میدانی و پیشگیرانه پلیس در سطح استان است.

فرمانده انتظامی استان گیلان تصریح کرد: مأموریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز اکنون به اولویت اول تمام رده‌های انتظامی، از ستاد تا دورافتاده‌ترین کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها تبدیل شده است. این روند با قوت و استمرار ادامه خواهد داشت و پلیس اجازه نخواهد داد عده‌ای سودجو، امنیت اقتصادی جامعه را خدشه‌دار کنند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان