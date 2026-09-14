عملیات گسترده جست‌و‌جو برای یافتن ۱۲۹ سرنشین مفقود کشتی که در دریای جاوه واژگون شد، ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - عملیات گسترده جست‌و‌جو برای یافتن ۱۲۹ سرنشین مفقود کشتی «ویرگو ترنسپورت ۸» که در دریای جاوه واژگون شد، در شرایط نامساعد جوی ادامه دارد؛ تاکنون ۱۰۸ نفر نجات یافته و ۶ نفر جان باخته‌اند.

کشتی «ویرگو ترنسپورت ۸» با ۲۴۳ سرنشین، بامداد یکشنبه هنگام حرکت از سورابایا به بانجارماسین در میان امواجی به ارتفاع سه متر و باد شدید واژگون شد. سازمان ملی امداد و نجات اندونزی ۶۲۲ نیروی امدادی، ۱۷ کشتی و پنج بالگرد و هواپیما را برای عملیات جست‌و‌جو اعزام کرده است.

مقام‌های امدادی می‌گویند شرایط متلاطم دریا و باد شدید، دسترسی به کشتی واژگون‌شده را دشوار کرده است. وزیر حمل‌ونقل اندونزی نیز اعلام کرد این کشتی ظرفیت ۵۰۰ نفر را داشته و بیش از ظرفیت مجاز مسافرگیری نکرده بود.

منبع: رویترز

برچسب ها: اندونزی ، کشتی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
تسلیت
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