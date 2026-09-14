فرمانده انتظامی میناب از کشف و ضبط بیش از ۱۱۰ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق در جریان عملیات‌های اخیر پلیس در محورهای مواصلاتی این شهرستان خبر داد و گفت: در این راستا ۱۵ دستگاه خودروی سبک و یک کامیون نفت‌کش توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی یوسف‌وند روز دوشنبه با اشاره به تداوم اجرای طرح‌های سراسری مبارزه با قاچاق سوخت، اظهار کرد: این طرح‌ها با هدف صیانت از سرمایه‌های ملی، مدیریت بهینه توزیع انرژی و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه فرآورده‌های نفتی با جدیت دنبال می‌شود.

فرمانده انتظامی میناب با تشریح جزئیات یکی از عملیات‌های موفق اخیر گفت: ماموران انتظامی این شهرستان حین کنترل و پایش دقیق محورهای مواصلاتی، یک دستگاه کامیون حامل ۴۵ هزار لیتر سوخت قاچاق را شناسایی و متوقف کردند که ارزش این محموله بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۵ میلیون تومان برآورد شده است.

وی در ادامه از اجرای سلسله عملیات‌های هم‌زمان در نقاط مختلف شهرستان خبر داد و افزود: در این عملیات‌ها ۱۵ دستگاه خودروی سبک که اقدام به حمل غیرمجاز فرآورده‌های نفتی می‌کردند، شناسایی و توقیف شدند که در مجموع ۶۵ هزار لیتر انواع سوخت شامل بنزین و گازوئیل از این خودروها کشف و ضبط گردید.

سرهنگ یوسف‌وند با تأکید بر اینکه پلیس با اشراف کامل اطلاعاتی و رصد دقیق محورهای مواصلاتی، با هرگونه فعالیت غیرقانونی که منجر به قاچاق سوخت و تضییع حقوق بیت‌المال شود، قاطعانه برخورد خواهد کرد، تصریح کرد: خودروهای توقیفی جهت طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل و محموله‌های مکشوفه نیز برای تعیین تکلیف نهایی به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی شهرستان تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی میناب در پایان با بیان اینکه هدف پلیس از این اقدامات، علاوه بر مقابله با قاچاقچیان و حفظ سرمایه‌های ملی، کاهش حوادث جاده‌ای ناشی از تردد خودروهای سوخت‌بر است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، از طریق شماره ۱۱۰ با پلیس همکاری کنند.

منبع : فرماندهی انتظامی میناب 

برچسب ها: کشف سوخت ، قاچاق ، میناب
خبرهای مرتبط
کشف بیش از ۱۴۲ هزار لیتر بنزین قاچاق در آب‌های میناب
توقیف ۶خودروی حامل کالای قاچاق در میناب
زاهدان
کشف 106 هزارلیتر سوخت قاچاق در استان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برخورد با شناور، علت مرگ نهنگ ۱۰ تنی «براید» در ساحل چارک
صدور ۱۹ موافقت اصولی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری در هرمزگان
بازنگری طرح هادی ۱۸۹ روستای هرمزگان با هدف تسهیل ساخت‌وساز و توسعه متوازن
آخرین اخبار
بازنگری طرح هادی ۱۸۹ روستای هرمزگان با هدف تسهیل ساخت‌وساز و توسعه متوازن
برخورد با شناور، علت مرگ نهنگ ۱۰ تنی «براید» در ساحل چارک
صدور ۱۹ موافقت اصولی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری در هرمزگان
حمله پهپادی به دو قایق صیادی در آب‌های هرمزگان