باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی یوسفوند روز دوشنبه با اشاره به تداوم اجرای طرحهای سراسری مبارزه با قاچاق سوخت، اظهار کرد: این طرحها با هدف صیانت از سرمایههای ملی، مدیریت بهینه توزیع انرژی و مقابله با فعالیتهای غیرقانونی در حوزه فرآوردههای نفتی با جدیت دنبال میشود.
فرمانده انتظامی میناب با تشریح جزئیات یکی از عملیاتهای موفق اخیر گفت: ماموران انتظامی این شهرستان حین کنترل و پایش دقیق محورهای مواصلاتی، یک دستگاه کامیون حامل ۴۵ هزار لیتر سوخت قاچاق را شناسایی و متوقف کردند که ارزش این محموله بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۵ میلیون تومان برآورد شده است.
وی در ادامه از اجرای سلسله عملیاتهای همزمان در نقاط مختلف شهرستان خبر داد و افزود: در این عملیاتها ۱۵ دستگاه خودروی سبک که اقدام به حمل غیرمجاز فرآوردههای نفتی میکردند، شناسایی و توقیف شدند که در مجموع ۶۵ هزار لیتر انواع سوخت شامل بنزین و گازوئیل از این خودروها کشف و ضبط گردید.
سرهنگ یوسفوند با تأکید بر اینکه پلیس با اشراف کامل اطلاعاتی و رصد دقیق محورهای مواصلاتی، با هرگونه فعالیت غیرقانونی که منجر به قاچاق سوخت و تضییع حقوق بیتالمال شود، قاطعانه برخورد خواهد کرد، تصریح کرد: خودروهای توقیفی جهت طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل و محمولههای مکشوفه نیز برای تعیین تکلیف نهایی به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی شهرستان تحویل داده شد.
فرمانده انتظامی میناب در پایان با بیان اینکه هدف پلیس از این اقدامات، علاوه بر مقابله با قاچاقچیان و حفظ سرمایههای ملی، کاهش حوادث جادهای ناشی از تردد خودروهای سوختبر است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، از طریق شماره ۱۱۰ با پلیس همکاری کنند.
منبع : فرماندهی انتظامی میناب