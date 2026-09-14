وزیر آموزش و پرورش در جمع مدیران مدارس و مسئولان آموزش و پرورش شهر تهران از اجرای الگوی «مدرسه تراز» در مدارس کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، صبح امروز، دوشنبه ۲۳ شهریور در جمع مدیران مدارس و مسئولان آموزش و پرورش شهر تهران، با تشریح مهم‌ترین برنامه‌های این وزارتخانه برای سال تحصیلی جدید، سه محور عدالت، کیفیت و هویت را اساس برنامه‌های آموزش و پرورش دانست و گفت: مسیر اصلی این وزارتخانه، تحقق سند تحول بنیادین است.

وی به نقش مدارس در تحولات اجتماعی و فرهنگی پرداخت و گفت: دشمن تلاش می‌کند اولویت‌ها و دغدغه‌های جامعه و نسل جدید را تغییر دهد و از این رو آموزش و پرورش باید نسبت به آنچه در ذهن و باور دانش‌آموزان می‌گذرد، حساس باشد.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: مدارس در آغاز سال تحصیلی باید علاوه بر آماده‌سازی آموزشی، فضای شاداب و بانشاطی برای دانش‌آموزان ایجاد کنند و در عین حال، روایت دقیق وقایع کشور، ایستادگی مردم و فداکاری شهدا را برای نسل جدید دنبال کنند.

کاظمی در ادامه گفت: هر مدرسه باید بتواند در محله خود به یک کانون فرهنگی و تربیتی فعال تبدیل شود و در تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان نقش داشته باشد.

مدرسه‌محوری؛ تغییر در شیوه اداره آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش یکی از تغییرات اساسی مورد نیاز در این وزارتخانه را اصلاح شیوه حکمرانی و حرکت به سمت مدرسه‌محوری عنوان کرد.

وی با تاکید بر این‌که اگر مدرسه کانون اصلی تعلیم و تربیت است، باید اختیار، امکانات و منابع بیشتری در اختیار آن قرار گیرد ، افزود: بودجه‌ها را باید مستقیم به مدارس بدهیم و نیروی انسانی و برنامه درسی نیز در اختیار مدیر مدرسه باشد.

کاظمی همچنین از اجرای الگوی «مدرسه تراز» در مدارس کشور خبر داد و گفت: این الگو که اقدامات مقدماتی آن از سال گذشته آغاز شده، امسال در سطح کشور توسعه پیدا می‌کند تا مدیران مدارس از یک چارچوب مشخص و مشترک برای اداره مدرسه برخوردار باشند.

وزیر آموزش و پرورش از تحول در برنامه درسی به عنوان یکی از مهم‌ترین و در عین حال دشوارترین برنامه‌های این وزارتخانه یاد کرد و گفت: برنامه درسی ۱۲ پایه تحصیلی با رویکردهای جدید در محتوا، زمان، حجم و شیوه آموزش در حال بازنگری است.

به گفته کاظمی، حدود ۹۵۰ عنوان درس نیز در این فرآیند باید بازتعریف و بازبینی شود. این برنامه از پایه اول ابتدایی آغاز شده و اجرای آن به تدریج در پایه‌های دیگر ادامه پیدا می‌کند.

وزیر آموزش و پرورش تغییر برنامه درسی ۱۲ پایه را با هدف افزایش جذابیت، مهارت‌آموزی، علم نافع، استعدادپروری و فعال‌تر شدن دانش‌آموزان دانسته است.

کیفیت فقط معدل و قبولی نیست

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر این‌که کیفیت آموزشی نباید تنها با معدل و قبولی دانش‌آموزان سنجیده شود، گفت: هویت، تربیت، مهارت‌های زندگی، مهارت‌های اجتماعی و آمادگی دانش‌آموز برای حضور در جامعه نیز بخشی از کیفیت آموزش است.

وی تمرکز اصلی برای ارتقای کیفیت را پیش‌دبستانی و سال‌های نخست ابتدایی دانست و گفت : اگر این مقاطع به درستی تقویت شوند، بسیاری از مسائل آموزشی در سال‌های بعد نیز مسیر بهتری پیدا خواهد کرد.

کاظمی همچنین معلم را مهم‌ترین عامل کیفیت در آموزش و پرورش دانست و بر ضرورت توجه همزمان به دانش، مهارت، توانمندسازی و مسائل معیشتی معلمان تأکید کرد.

وی افزود: رسیدگی به دغدغه‌های معیشتی معلمان از وظایف جدی وزارتخانه است، اما نباید مسائل معیشتی به گفتمان اصلی آموزش و پرورش تبدیل شود؛ چرا که گفتمان اول ما تربیت است.

۴۷۰۰ مدرسه و ۲۷ هزار کلاس جدید

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در حوزه آموزش و پرورش گفت: در دو سال گذشته بیش از ۴۷۰۰ مدرسه و حدود ۲۷ هزار کلاس درس ساخته شده است.

وی همچنین از اقدامات انجام‌شده در زمینه استانداردسازی و بهسازی مدارس، توسعه فناوری‌های آموزشی، آموزش هوش مصنوعی و تقویت زیرساخت‌های شبکه شاد خبر داد.

وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد :پس از حدود ۲۰ سال، زمینه استخدام ۲۰ هزار نیروی خدمتگزار فراهم شده است.

وی در ادامه تأکید کرد : مسائل آموزش و پرورش طی سال‌ها انباشته شده و حل آنها نیازمند زمان، همراهی و استمرار در اجرای برنامه‌ها است.

۸ برنامه تحولی روی میز آموزش و پرورش

کاظمی با اشاره به برنامه‌های تحولی وزارتخانه گفت: تحول در برنامه درسی، منابع انسانی، ساختار آموزشی، توسعه مهارت‌آموزی و هنرستان‌ها، ساختار سازمانی، امور پرورشی و تربیت بدنی، فناوری‌های آموزشی و هوش مصنوعی و همچنین حکمرانی آموزش و پرورش از محورهای این برنامه‌هااست.

وی با انتقاد از گسترش مسیرهای صرفاً نظری در نظام آموزشی، گفت: آموزش و پرورش باید دانش‌آموزان را برای زندگی و بازار کار نیز آماده کند.

وی توسعه مهارت‌آموزی و هنرستان‌ها را از اصلاحات ضروری نظام آموزشی دانست.

مدیر مدرسه باید چشم‌انداز داشته باشد

وزیر آموزش و پرورش در ادامه سخنان خود به نقش مدیران مدارس پرداخت و سه ویژگی ایمان به توانستن، عشق به کار و داشتن برنامه را برای یک مدیر موفق ضروری دانست.

کاظمی تصریح کرد : مدیر مدرسه نباید درگیر مسائل روزمره شود و از مأموریت اصلی خود فاصله بگیرد.

به گفته وی، مدیر باید چشم‌انداز داشته باشد، آینده مدرسه را ببیند، مسائل را شناسایی و اولویت‌بندی کند و برای آنها راه‌حل ارائه دهد.

وی همچنین بر استفاده مدیران از ظرفیت دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تأکید کرد و گفت: بسیاری از مسائل مدرسه با استفاده درست از ظرفیت‌های بیرون از آموزش و پرورش نیز قابل حل است.

پروژه مهر با محور هویت و نشاط دانش‌آموزان

کاظمی با اشاره به آغاز سال تحصیلی، گفت: پروژه مهر امسال باید فراتر از آماده‌سازی فضا و تجهیزات مدارس دنبال شود.

وی بر ایجاد فضای شاداب، بانشاط و حماسی در مدارس در روزهای نخست سال تحصیلی تأکید کرد و افزود: دانش‌آموزان باید با نشاط و احساس هویت در مدرسه حاضر شوند.

وزیر آموزش و پرورش همچنین بر نقش مدارس در تبیین وقایع اخیر کشور و معرفی شهدا و فداکاری‌های مردم برای نسل جدید تأکید و بیان کرد: آموزش و پرورش باید در این زمینه روایت دقیق و مناسبی ارائه دهد.

کاظمی در پایان با اشاره به دوران کوتاه خدمت، تصریح کرد: آنچه از دوران مسئولیت افراد باقی می‌ماند، اقداماتی است که برای آینده کشور و نظام تعلیم و تربیت انجام داده‌اند و باید از این فرصت برای خدمت و اثرگذاری استفاده کرد.